María José Suárez se confiesa con Sonsoles sobre su ruptura con Escassi: "Sabía cómo era Álvaro"

María José Suárez estrena nuevo empleo: la diseñadora formará parte de la plantilla del programa 'Y ahora Sonsoles', desempeñándose como colaboradora en temas de moda y lifestyle. La exmodelo, que desde su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, salvo una entrevista concedida en '¡De viernes!' había decidido mantenerse al margen, ha decidido abrirse y compartir cómo ha sido este varapalo sentimental: "Estoy mejor. Estas cosas son cuestión de tiempo, pero estoy mejor", ha expresado, aunque ha admitido que todavía tiene vaivenes emocionales.

"Yo sabía cómo era Álvaro"

La relación entre Suárez y Escassi comenzó en 2020. Sin embargo, todo se vino abajo tras lo que María José ha descrito como un "crucero maravilloso". Pese a que la relación parecía estar en un buen momento, todo cambió cuando ella ha dicho que descubrió una mentira que lo alteró todo. Esta revelación hizo tanta mella en ella, que no quiso ni encontrarse con el exjinete: "Ni me despedí cuando me enteré de todo. De inesperada, ni me despedí", ha señalado.

María José Suárez Atresmedia

Asimismo ha revelado que era consciente de la fama de mujeriego con Escassi y que siempre le pidió honestidad: "Sabía cómo era Álvaro. Yo lo único que le pedía a la relación era honestidad, durase lo que durase".

Por otro lado, ha expresado su satisfacción por convertirse en una "referente" para muchas mujeres. "Cantidad de mujeres me escriben dándome las gracias por ser su referente”, ha destacado que "mi hijo, que no tiene que verme triste, me ha ayudado mucho". Además ha apuntado que se ha centrado en el autocuidado y actividades como el deporte, la lectura, las clases de bachata y el tiempo con sus seres queridos han sido esenciales para atravesar este tramo.