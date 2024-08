Álvaro Muñoz Escassi toma una drástica decisión tras ser relacionado con un conocido actor: sus tajantes palabras

Álvaro Muñoz Escassi continúa en el ojo del huracán mediático después de que Enrique del Pozo desvelase que había mantenido una relación con un conocido actor español. La noticia ha causado un gran revuelo y, desde entonces, las tertulias de nuestro país no paran de teorizar sobre el asunto, barajando un sinfín de nombres. Entre ellos, ha salido el de Paco León, algo que rápidamente ha desmentido Enrique del Pozo.

Tras las últimas informaciones relacionadas sobre su vida sentimental, Álvaro Muñoz Escassi ha reaparecido en su perfil de Instagram y ha tomado una drástica decisión respecto a cómo va a afrontar a partir de ahora su vida. "Estoy en un momento de mi vida en el que no deseo desgastarme con nada ni con nadie. Ya no me apetece dar explicaciones, soportar dramas innecesarios, excusas o indiferencias. Mi nivel de tolerancia para ciertas cosas es mínimo, y mi paciencia, casi nula. Solo quiero estar bien, sentirme bien y hacer el bien. No pienso perder mi tiempo con nadie, ni hacérselo perder a alguien más. Prefiero invertir mi energía en lugares y personas que me valoren, que aporten luz y paz a mi vida, y que me llenen de tranquilidad", ha compartido con todos sus seguidores a través de un story.

El mensaje de Álvaro Muñoz Escassi tras ser relacionado con un conocido actor español Instagram

Lo cierto es que este no es el único frente abierto del jinete. Desde que María José Suárez anunció su ruptura con él en Instagram, Escassi no ha parado de acaparar todos los titulares de la crónica social de nuestro país por su curriculum sentimental, como su supuesta relación con Hiba Abouk. El jinete se ha ganado el título de protagonista del verano y, de momento, parece ser que no va a tener un respiro mediático con las numerosas informaciones que continúan saliendo sobre él. Además, por si fuera poco, Escassi y Valeri se verán en los Juzgados el próximo 23 de octubre. Es innegable que el jinete está viviendo una de sus épocas más convulsas y, por este motivo, ha compartido la anterior reflexión en su perfil, dejando bien claro que, en estos momentos tan difíciles, solo necesita a su alrededor gente que le valore, que aporten paz y, sobre todo, que le llenen de tranquilidad.