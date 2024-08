Este es el famosísimo programa en el que María José Suárez se estrenará como tertuliana

No hay mal que por bien no venga: qué se lo digan a María José Suárez. Es muy complicado que olvide el verano de 2024 después de su traumática-y mediática-ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. Sin embargo, en el ambiente laboral, parece que cuándo se cierra una puerta se abre una ventana: la exmodelo acaba de ser fichada como colaboradora 'Y ahora Sonsoles', de Antena 2, donde hablará de temas relacionados con la moda y lifestyle. Y no solo eso: en la tarde de este mismo lunes se sentará como entrevistada en el regreso de Sonsoles Ónega al programa, que lo hace con un nuevo horario tras el final de 'Pecado Original'.

La complicidad entre María José Suárez y Sonsoles Ónega

La presentadora y la diseñadora han hecho gala de su buena relación mediante sus redes sociales. "Aún estoy leyendo todos vuestros mensajes, os abrazo a todas las que me contáis vuestras historias y estáis pasando por un mal momento, todo pasa y no estáis solas. Sanar dedicándote tiempo para ti, para ordenar tus pensamientos, leer o simplemente tomar el sol", escribió María José junto a una imagen donde se podía ver la portada del libro de Ónega 'Después del amor'. En ese instante Ónega le respondió con un mensaje: "Después del amor, querida, AMOR DEL BUENO".

Es fácil deducir que el tema de su ruptura con Escassi será uno de los principales que se pondrán sobre la mesa de debate del programa. La diseñadora, ha pasado recientemente por Miami y también volvió a compartir una reflexión en imágenes posteadas en su cuenta de Instagram: "Viajar con amigas que adoro y mi compadre a Ibiza y Milán. Conocer gente nueva en Mallorca. Reencontrarme con viejas amigas en Málaga. Disfrutar de Elías y mis sobrinos en las playas de Cádiz. Terminar la reforma de mi casa. Salir a cenar con un amigo que hace años que no veía. Hacer más deporte que nunca. Escuchar música a todo lo que da en el coche. Preparar proyectos que comienzan en septiembre. Charlas interminables con mis hermanas y cuñados que por muy dramático que sea el tema siempre acabamos riéndonos. Un viaje sorpresa a Miami".

Posteriormente, habría lanzado lo que sería una indirecta para su ex: "Todo lo malo que ha venido este verano con fuerza a atropellarme y desestabilizarme está ya en la papelera", ha asegurado. "Me quedo con lo bueno que ha sido mucho y me instalo en el presente, en la bandeja de entrada, en este amanecer de postal que tengo enfrente mientras escribo estas líneas".