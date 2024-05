María del Monte, dejada de lado en la boda de su “única sobrina mujer”

La situación para la familia de Antonio Tejado es más tensa que nunca y al parecer se han formado dos bloques bien diferenciados. Tras conocer la detención del sobrino de María del Monte, acusado de ser el “autor intelectual” perpetrado en la casa de la cantante, las reacciones de las personas más cercanas a él no han dejado de producirse. Esta vez se ha llegado a profundizar en la distancia, que ahora parece insalvable, entre los miembros de la familia.

Esta semana han salido a la luz supuestas “traiciones” del joven a su círculo cercano. Al parecer Antonio Tejado no solo aprovechaba para vender exclusivas propias, en las que se veía con alguna nueva novia, sino que informaba a los paparazzi de “todo lo que estaba a su alcance”, adelantaba el experto en famosos Roberto Mallado. Sin embargo, su familia no ha dejado de apoyarlo nunca y ha tomado cartas en el asunto contra las víctimas del caso, María del Monte e Inmaculada Casal. Según adelantaban este miércoles en “Espejo Público”, la familia de la cantante habría dado la espalda a la artista y no habrían contado con ella para la boda de su sobrina. “Hay dos bloques. Para la familia no se está haciendo todo lo bien que se debería estar haciendo”, arrancaba Gema López antes de desvelar que “el 18 de mayo se casa la única sobrina mujer de María del Monte, hija de su hermano pequeño y María del Monte e Inmaculada Casal no están invitadas”, decía despertando el asombro del resto de compañeros.

Última hora. Antonio Tejado seguirá en prisión. El juez rechaza el recurso de su abogado Europa Press

Lo cierto es que la relación entre María del Monte y su familia no era muy cercana antes de que saliera a la luz la detención de Antonio Tejado por ser el presunto “autor intelectual” del robo a la casa de su tía. Sin embargo, desde el plató de televisión se ha armado el debate, asegurando que el motivo de esta no invitación sería fundamentalmente la situación del caso de Antonio Tejado.

Desde el minuto uno la artista ha querido hacer hincapié en la presunción de inocencia, pero también cabe recordar que fue la propia María del Monte, junto con su mujer Inmaculada Casal, quien se opuso a la solicitud de la defensa de Tejado para que este quedara en libertad provisional hasta que tuviera lugar el juicio.