María del Monte pide al juez que su sobrino Antonio Tejado no salga de la cárcel

María del Monte ha tomado una dura decisión: ha pedido al juez que no deje en libertad a su sobrino Antonio Tejado. Lo ha hecho a través de su abogado, quien ha presentado un escrito en el que la artista se opone a la libertad provisional del acusado. Tejado está en prisión por haber participado supuestamente en el asalto y robo con fuerza de la casa sevillana de la cantante y de su pareja, Inmaculada Casal. El escrito ha sido remitido a las partes en las últimas horas. El juez de instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas deberá pronunciarse al respecto en las próximas horas.

El letrado ha argumentado para pedir que Tejado no obtenga la libertad provisional el riesgo de fuga o la destrucción de pruebas. Además ha presentado otro escrito por cada uno de los procesados por el robo de su vivienda y ha pedido que no se les imponga una fianza para salir de prisión. La Fiscalía por su parte también se ha opuesto a la libertad de Tejado a la que ahora se suma la acusación particular que representa a la tía del principal acusado. El Ministerio Público se opuso a que salgan en libertad los otros cinco acusados, entre ellos el ruso Arseny G., actualmente en prisión provisional.

La investigación judicial reveló que el sobrino de María del Monte fue el autor intelectual del atraco y robo a la casa de la artista, de la que se sustrajeron un millón de euros en joyas. María del Monte y su pareja fueron maltratadas y amenazadas de muerte.