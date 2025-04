María del Monte, rota tras morir un íntimo amigo, pieza clave en su juicio contra Antonio Tejado

María del Monte está devastada tras perder a una de sus personas de confianza. Se trata de Francisco Baena Bocanegra, quien fuese durante muchos años su abogado penalista, además de íntimo amigo más allá de las cuestiones legales. Ha perdido la vida a los 82 años, aún inmerso en los trabajos por la defensa de la cantante y su esposa por el robo que sufrieron en su domicilio de Sevilla, que ha puesto al sobrino Antonio Tejado en el punto de mira junto a otros supuestos miembros de una banda criminal especializada.

La tristeza de María del Monte tras morir su abogado

La artista sevillana ha acudido junto a su mujer, Inmaculada Casal, a darle el último adiós a su abogado y buen amigo. A las puertas del recinto fúnebre ha mostrado su pesar ante tan significativa pérdida, ofreciendo unas palabras para que todos conociesen un poco mejor la importancia que para ella tenía Paco Baena: “Se ha ido un gran amigo, sin lugar a duda. Un gran hombre y un extraordinario profesional. Como profesional hemos tenido la suerte de tratarlo mucho y estamos consternadas, porque se nos ha ido un amigo y alguien que ha sentado cátedra en su manera de hacer las cosas”, destacaba.

Inmaculada Casal y María del Monte en el funeral Gtres

María del Monte no podía ocultar su consternación. Está devastada por tener que decir adiós a uno de sus hombres de confianza. Así lo ha subrayado ante los micrófonos de ‘Europa Press’ tras acudir a arropar a la familia del abogado tras su muerte: “Las cosas han venido un poco torcidas, llevaba algún tiempo regular, pero todos confiábamos en su fuerza y en su bravura, ¿no? Pero claro, no ha podido ser”, se resigna la artista ante una noticia que consideran inesperada, aunque Paco arrastrase ya problemas de salud.

Por el momento María del Monte ha querido aparcar todas las cuestiones profesionales y no ha querido entrar a valorar qué sucederá a partir de ahora. Francisco Baena Bocanegra era su abogado penalista y quien llevaba su caso por el robo en su domicilio, en el que le enfrenta a su sobrino Antonio Tejado. Ahora deberá confiar el caso en otro letrado, algo que no ha querido replantearse ahora, desde el tanatorio, al considerarlo inapropiado tratar el tema en tales circunstancias: “Estamos aquí porque se nos ha ido un amigo y nada más, lo demás no es el momento de tener en cuenta nada más. Venga gracias”, se despedía.