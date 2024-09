María Patiño vence a Antonio David Flores en los tribunales y lo celebra feliz

María Patiño está pletórica. Nada podría hacerla más feliz en este momento que poder anunciar a bombo y platillo que ha ganado a Antonio David Flores en los tribunales. La periodista y el exmarido de Rocío Carrasco llevan años litigando, pero lo que les ha llevado ahora a sentarse frente a un juez fue la demanda interpuesta por el ex Guardia Civil. En medio del revuelo que supuso la docuserie de su ex y el tsunami de acusaciones que vertió contra el padre de sus hijos, la presentadora se posicionó a favor de ella. Su defensa fue inquebrantable, llegando a hacer afirmaciones y sentencias que a ojos de su enemigo público entendía como injurias y calumnias. Especialmente en el episodio de los carteles que empapelaron las calles de Málaga. Presentó demanda y se celebró el juicio. Ahora la justicia se ha pronunciado, dándole la razón a la periodista y echando por tierra las pretensiones del excolaborador de televisión.

Carteles contra Antonio David Flores en Málaga Telecinco

Tal y como ha querido detallar radiante de felicidad la protagonista, la noticia de su victoria en los tribunales le ha llegado a primera hora de la mañana de este viernes. Sin embargo, ha querido preservar la buena nueva para darla mirando a cámara en su nuevo espacio: “En ese mensaje había un documento. Me desperté y me asusté, pero decidí abrirlo”, alimenta la expectación antes de confirmar que “lo he conseguido”. Se suma un tanto en contra de una persona contra la que lleva dos años presentando batalla y todo gracias a un cambio en su estrategia legal de última hora: "Rectifiqué y eso fue fundamental para mi absolución. La libertad de expresión y la rectificación han primado en este caso. Lo más sagrado de mi profesión, cuando uno se equivoca, es pedir perdón”. Pero, ¿cuál fue su error?

Todo comenzó cuando Antonio David Flores estaba sufriendo las consecuencias públicas de las revelaciones de Rocío Carrasco. La docuserie cambió su vida para siempre, llegando incluso a suponer un problema en su matrimonio con Olga Moreno, con la que se separó un año después alegando otros problemas, aunque en escena también entró Marta Riesco. Pero en lo que María Patiño patinó fue cuando informó en ‘Socialité’ que las calles de Málaga estaban decoradas con cientos de carteles con su rostro en los que se leía la palabra “maltratador”. Carteles que, obviamente, no los colocó él mismo, aunque así se llegó incluso a especular asegurándose que trataba de llamar la atención y adoptar un supuesto papel de víctima. Y es que la familia al completo lamentó este acto vandálico, dado que el recorrido que dista entre el domicilio familiar y el colegio de su hija estaba plagado de estos carteles.

Aunque María Patiño reconoce que cometió un error, también es cierto que supo rectificar a tiempo, algo que ha sabido valorar la propia jueza que instruía este entuerto. No considera probado el delito que se le adjudicaba de injurias y calumnias, pues la magistrada considera que la presentadora y el equipo de ‘Socialité’ no son responsables de la imagen pública que se ha labrado el demandante. Su pasado mediático y las acusaciones de su mujer han tenido sus consecuencias a la hora de generarse una opinión pública al respecto, dividiéndose al parecer en mareas fucsias y azules según el bando que se represente. Un alivia para María Patiño, que no cabía en sí de felicidad al dar la noticia de su victoria tras más de dos años de batalla, con 120.000 euros retenidos en caso de que resultase declarada culpable. Ahora ya sabe de dónde echar mano para convocar a sus fieles y celebrar por todo lo alto que ha vencido a Antonio David Flores al fin.