Maribel Vilaplana dice basta y toma una drástica decisión tras filtrarse su cita con Mazón el día de la DANA

De un día para otro se ha convertido en uno de los nombres más buscados en Internet. Todos los ojos están puestos en Maribel Vilaplana desde que se dio a conocer la semana pasada que Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, comió con ella el día que la DANA arrasó varias zonas de su territorio. Su intención era ofrecerle la dirección de la televisión autonómica À Punt

Se trata de una profesional de reconocido prestigio en la Comunidad Valenciana y que en el pasado ya trabajó en el ente audiovisual autonómico. El encuentro se inició a las 15:00 horas, en un local situado a escasos minutos del Palau de la Generalitat, en el restaurante “El Ventorro”.

Desde la Generalitat explicaron que “por cuestiones de privacidad y confidencialidad, porque esta persona trabaja actualmente en una compañía audiovisual y de comunicación, y por no comprometer su situación laboral y profesional, no se informó antes de los términos antes descritos”. Sin embargo, finalmente no han podido evitar que todos los ojos se dirijan a la periodista, quien, por cierto, rechazó la oferta del presidente Mazón.

Carlos Mazón Redes sociales

Finalmente no han podido evitar que el foco se dirija a ella y en las últimas horas se han desgranado todos los aspectos de su vida privada que se encontraban más expuestos. Divorciada de Xavier Carrau, junto a él tuvo a dos hijos que se convirtieron en el motor de su vida y de los que se siente profundamente orgullosa. Disfruta del tiempo libre que tiene viajando con ellos, como el pasado verano, cuando descubrieron en familia destinos como Dubrovnick, en Croacia; Budapest, Praga o Viena.

Toda esta información se encontraba al alcance de un solo click de cualquiera, una exposición a la que Vilaplana ha decidido poner fin restringiendo el acceso a sus redes sociales. Hasta la semana pasada, su perfil de Instagram estaba abierto a todo el público, pero ahora ha decidido cerrarlo para que solo sus más allegados puedan ver el contenido que publica.

Una drástica decisión que toma para protegerse pero que interfiere con su carrera. Periodista, comunicadora y presentadora, sus redes sociales son una potente herramienta de trabajo con la que podía llegar a más público, pero ahora se ha visto limitada, al menos hasta que pase la tormenta mediática y deje de estar en el ojo del huracán.

Habla su exmarido

Aunque ella se ha mantenido en silencio, su exmarido sí se ha pronunciado en sus redes sociales para corregir una información que señalaba que seguían casados. “Estoy felizmente divorciado desde hace 7 años”, ha comentado Xavier Carrau en su cuenta oficial de X.

Eso sí, todo parece indicar que entre ellos sigue habiendo buena relación. De hecho, suelen celebrar juntos los cumpleaños de sus dos hijos en común, dejando claro que pese a la separación siguen siendo una familia unida.