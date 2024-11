El exmarido de Maribel Vilaplana da un paso al frente y se pronuncia tras su cita con Mazón el día de la DANA

Tras días de conjeturas en relación a la agenda de Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, en las horas previas a que la DANA asolara varias zonas de su territorio, por fin se ha confirmado que se reunió para comer con la periodista Maribel Vilaplana con el objetivo de ofrecerle la dirección de la televisión autonómica À Punt.

Se trata de una profesional de reconocido prestigio en la Comunidad Valenciana y que en el pasado ya trabajó en el ente audiovisual autonómico. El encuentro se inició a las 15:00 horas, en un local situado a escasos minutos del Palau de la Generalitat, en el restaurante 'El Ventorro'.

Desde la Generalitat explicaron que “por cuestiones de privacidad y confidencialidad, porque esta persona trabaja actualmente en una compañía audiovisual y de comunicación, y por no comprometer su situación laboral y profesional, no se informó antes de los términos antes descritos”. Sin embargo, finalmente no han podido evitar que todos los ojos se dirijan a la periodista, quien, por cierto, rechazó la oferta del presidente Mazón.

Todos los ojos están puestos en Vilaplana desde entonces, aunque la periodista se ha mantenido en un sepulcral silencio, a la espera de que pase la tormenta -nunca mejor dicho- y de que el foco deje de apuntar hacia ella.

Se ha desgranado cada detalle relativo a su vida personal, empezando por su pasada relación con el también periodista Xavi Carrau, que en este momento forma parte del equipo del programa “À Punt NTC”. Junto a él tuvo dos hijos, y pese a que su historia de amor no llegó a buen puerto, de sus redes sociales se entiende que entre ellos todavía hay buena relación. En 2022, de hecho, celebraron juntos el cumpleaños de su primogénita.

Un trato cordial que podría irse al garete a raíz de las últimas declaraciones de Carrau, que ante los que todavía se referían a él como marido de Vilaplana, ha señalado en sus redes sociales que se encuentra “felizmente divorciado desde hace 7 años”.

“Felizmente”, un matiz que no deja en muy buen lugar a la madre de sus dos hijos, sobre todo teniendo en cuenta que todos los ojos siguen puestos en ella y que se medirá cada palabra o expresión relacionada con la periodista.

En los últimos días, Carrau se ha valido de sus redes sociales para cargar públicamente contra Carlos Mazón, compartiendo noticias relativas a la manifestación en Valencia contra su gestión de la DANA o publicando "pasó del móvil", en lo que parece una referencia a la demora del presidente de la Generalitat para atender las llamadas y mensajes que le llegaban el día de la catástrofe.

Presentadora y consultora

Además de periodista, Vilaplana también se define como consultora y formadora en Comunicación de Impacto, aunque la parte de su trabajo que más destaca en redes sociales es la de presentadora y conductora de eventos. El último del que estuvo al frente fue la gala del 50º aniversario del Polígono Industrial Fuente del Jarro, que se celebró el pasado mes de octubre, donde habló ante más de 600 personas, “entre empresarios, propietarios y autoridades, se reunieron para celebrar la historia y el impacto de uno de los parques empresariales más emblemáticos de la Comunidad Valenciana”.

Su tiempo libre lo invierte pasando junto a sus hijos todo el tiempo que su agenda le permite. Le encanta viajar con ellos, y este verano han descubierto juntos lugares como Dubrovnick, en Croacia; Budapest, Praga o Viena. Vilaplana es una mujer familiar y disfruta de su tiempo libre no solo con sus hijos, sino también con el resto de sus parientes o amigos.