Mariló Montero cuenta la razón por la que no va a demandar a su agresor sexual

El foco mediático se dirigió la semana pasada hacia Mariló Montero, pero no solo por su victoria judicial contra Diego Arrabal y Gustavo González, condenados a diez meses de prisión por distribuir las fotografías de la periodista en Bora Bora en 2015.

Más allá de este asunto, ella misma reveló en pleno directo de "Espejo Público" que recientemente había sufrido una agresión sexual en un acto público. "Un tío muy famoso se acercó y me tocó el culo. ¿Qué hago? ¿Le pego una hostia?", cuestionó la colaboradora, asegurando que, si el incidente se hubiera producido en privado, "le hubiera dejado sin dientes".

El nombre de Montero copó decenas de titulares e incluso se viralizó en redes sociales, donde, por desgracia, una vez más se puso el foco en la víctima. Muchos usuarios cuestionaron a Mariló por su forma de relatar lo ocurrido y por no denunciar a su agresor, una decisión que solo corresponde tomar a quien sufre esta lacra. La periodista explicó que el individuo en cuestión era un hombre poderoso y que las represalias de su denuncia podrían jugar más en su contra que en la del propio agresor, así que optó por alertar al círculo íntimo del susodicho para que le pusieran en alerta.

Mariló Montero en abril de 2023 Gtres

En una nueva intervención en el programa de Susanna Griso, y ante las críticas recibidas, Mariló Montero se ha mostrado firme en su decisión y mantiene que "no voy a mandar a un tío a la cárcel por tocarme el culo". Aunque entiende que es un acto reprobable y que puede dar paso a otros de mayor gravedad, la tertuliana se reconoce contraría a la terminología de la ley de solo sí es sí que califica estos hechos de "agresión sexual".

"No he denunciado una agresión sexual porque considero que no fue una agresión sexual y no requiere denuncia", insiste la periodista. En cualquier caso, se debe recordar que tras la aprobación del nuevo reglamento, el Código Penal define "agresión sexual" como "todo acto que atente contra la libertad sexual de otra persona, siempre que se lleve a cabo sin su consentimiento", por lo que, en términos legales, Mariló Montero sí fue agredida sexualmente.

Mariló Montero denuncia una agresión sexual en "Espejo Público" Atresmedia

De hecho, la semana pasada, y pese a todos los hándicaps que Mariló Montero dice encontrarse a la hora de denunciar "a un tío por tocarme el culo", la abogada Beatriz de Vicente de Castro, colaboradora habitual de "Espejo Público", la animó a hacerlo y recordó que no se trata de un asunto baladí: "Está penado. Le pueden caer varios meses o un año de prisión, y una multa considerable. Además, se puede considerar su inclusión en una lista de agresores sexuales en la que podría estar hasta treinta años. No es ninguna tontería. Hay que denunciar".