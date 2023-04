Marina Ruiz descubre que tiene un bulto en la cabeza: "Tengo que pedir cita, no puedo dejarlo más"

Marina Ruiz, concursante de "Pesadilla en el paraíso", vive momentos delicados. No solo ha tenido que despedir a su amiga Patricia Rite, de "MYHYV", fallecida a causa de un cáncer de piel, sino que además a descubierto algo en su salud que le preocupa.

La joven acudió a la peluquería para dedicarse un poco de tiempo en esta difícil semana cuando la peluquera, mientras le lavaba la cabeza, le notó un bulto.

"Me he quedado blanca, me han empezado a entrar unos sudores..." comenta tras haberse palpado ella misma una "bola gorda".

La novia de Omar Sánchezasegura que ella antes no era "tan aprehensiva" con las enfermedades, pero que la muerte de Rite la ha hecho cambiar de pensamiento.

"Tengo que pedir cita y que me hagan un análisis, porque obviamente no estoy bien. Ya lleva mi cuerpo avisándome tiempo, tengo las defensas por los suelos… y tengo que mirármelo, no puedo dejarlo más", apunta la que fuera tronista en Mujeres y hombres y viceversa, que llegó a marearse en el establecimiento tras lo ocurrido. "Siempre pienso, bueno, no pasa nada… Pero no", afirma.