Mario Vaquerizo reflexiona sobre la actitud de Isabel Pantoja tras insultar a la prensa: "Hay que tomarlo con humor y frivolidad"

Isabel Pantoja es una de la protagonistas indiscutibles de la actualidad por varias razones: primero, por no haber llamado a su hija mientras estaba ingresada en el hospital, y segundo, por la delicada salud de Julián Muñoz. Cansada de las cámaras, la tonadillera estalló contra la prensa a su llegada a Tenerife ayer, y sacó su peor versión. "¡Cállate ya imbécil! ¡Ócupate de España!", gritó a la reportera de lo más alterada.

Tras este enfrentamiento, Mario Vaquerizo ha sido preguntado por Isabel Pantoja y ha dado su opinión sobre el asunto, intentando sacar el lado positivo al asunto. "Por un lado no me parece bien lo que ha hecho porque yo creo que hay que ser profesional siempre, y entiendo que en algunos momentos estás cansada de que te pregunten lo mismo, vienes de un viaje... Pero creo que las formas son muy importantes, y eso habría que controlarlo", ha comenzado diciendo el vocalista de "Nancys Rubias". "Pero Isabel es así, es muy temperamental, que no estoy justificando esto. Lo que pasa es que yo, como no soy la reportera a la que se lo ha hecho, y yo vivo de la cultura del pop, pues también tengo que agradecer a Isabel que dé frases tan maravillosas que yo las tengo en mis fiestas: '¡Cómprate una vida!'; '¡Dientes, dientes!'; '¡Esta es mi casa y no vas a grabar más!'".

Isabel Pantoja muestra su peor cara en su llegada a Tenerife Europa Press

A pesar de todo, Mario Vaquerizo entiende a la reportera que estaba haciendo su trabajo y ha dejado bien claro que nunca hay que perder las formas, reiterando que la "educación" es muy importante. "Yo creo que estoy hay que tomarlo con humor y con frivolidad, pero creo que a lo mejor también una mala tarde la tiene cualquiera, y a lo mejor Isabel la ha tenido, pero las formas no hay que perderlas nunca. Yo soy peor que Isabel, yo en mi casa las pierdo de una manera...Yo soy muy vehemente hablando, y aunque tenga razón, muchas veces pierdo la razón por las formas, con lo cual las formas hay que mantenerlas siempre. Es un principio como el padre nuestro", ha reflexionado sobre el asunto, entendiendo a las dos partes del conflicto.