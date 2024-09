Isabel Pantoja llega a Tenerife dando manotazos e insultando: “¡Cállate ya, imbécil!”

No están siendo meses difíciles para Isabel Pantoja, pero, siendo realistas, lo cierto es que lleva acumulando años en los que hay mucho que mejor no remover. La tonadillera está tratando de encauzar su vida una vez más, ahora estableciendo su hogar en Madrid, en la exclusividad y privacidad que le ofrece la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón. Para eso vende Cantora, hace sus maletas y deja atrás el pasado, con la mirada fijada en el horizonte, donde tan tolo ve conciertos llenos a rebosar y una ansiada tranquilidad. Eso sí, entre ella y su idílica estampa soñada se ha colado una periodista que, en el ejercicio de su trabajo, ha terminado llevándose un manotazo, un insulto y un consejo por parte de la tonadillera.

Isabel Pantoja reaparece muy seria tras las últimas polémicas para poner rumbo a Tenerife Europa Press

Por supuesto, también unas imágenes polémicas que ya están causando sensación y en las que la artista sale muy mal parada, recordando aquellos viejos momentos en los que gritaba “no me vas a grabar más”. Ahora su nueva frase tiene visos de convertirse en igualmente pegadiza, aunque incluya palabras malsonantes: “¡Ya, cállate ya! ¡Imbécil! ¡Ocúpate de España!”. Una contundente reacción después de unos minutos escuchando las preguntas que le realizaba una reportera de ‘Europa Press’. La profesional no le ha faltado el respeto en ningún momento y tan solo se ha interesado por conocer los próximos movimientos de la artista de cara a su inminente llegada a Madrid. También sobre sus conflictos familiares, tan de actualidad ahora que su hija ha salido del hospital tras ser operada de apendicitis y no ha recibido llamada por parte de su madre. O Kiko Rivera, a quien ven capaz de destrozar cosas en Cantora, de ahí que se hable del supuesto miedo de la tonadillera que querría reforzar la seguridad.

Después de mantenerse en silencio, Isabel Pantoja ha terminado por estallar. Aunque siempre eche mano de los periodistas, ya sea para promocionar sus conciertos o para asegurarse una exclusiva para hablar de su vida privada, cuando quiere tan solo impone el silencio. Está en su derecho de no hablar, al igual que tiene la prensa de preguntar, dado que un día se responde y otro no. Pero la reportera no se esperaba la airada reacción a su llegada al aeropuerto de Santa Cruz de Tenerife, acompañada de dos guardaespaldas. Se le preguntó por sus conciertos, por la operación de su hija, la venta de Cantora, su llegada a Madrid o lo que sucede con Kiko Rivera. Este último punto le hizo rebotarse: “Vas a contratar seguridad privada porque temías lo que pudiera hacer tu hijo”. Al escuchar esto, le ha propinado un manotazo al micrófono y ha pronunciado la que será una más de sus míticas frases: “¡Ya, cállate ya! ¡Imbécil! ¡Ocúpate de España!”.

Las imágenes las han mostrado en exclusiva desde el programa de Ana Rosa Quintana, ‘TardeAR’. La presentadora se ha mostrado muy crítica con la actitud de Isabel Pantoja, al entender que se había sobrepasado con la periodista, a la que pedía desde el plató un aplauso por el mal trago que pasó y lo correcta que estuvo en el desempeño de sus funciones. “Le ha hablado con toda la educación, con todo el respeto, mire usted, señora, un poquito de educación”, le reprochaba al subrayar que “esta reportera no se lo merece”. Además, en clave de humor, ha puesto el foco en un detalle que le ha hecho especial gracia y es que considera que la artista llega a Tenerife “con más guardaespaldas que Pedro Sánchez y ya es decir”.