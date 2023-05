Marta López Álamo se desmelena en su despedida de soltera: este ha sido el plan

“Mis niñas me han organizado algo que dije que nunca haría, pero yo lo doy todo”, decía ayer Marta López Álamo subida a una limusina a punto de recorrer las calles de Madrid. La futura esposa de Kiko Matamoros, de 26 años, contraerá matrimonio junto al colaborador televisivo, de 66, el próximo 2 de junio en la basílica de San Miguel de la capital, y antes de la esperada fecha, la joven salió anoche a divertirse junto a sus amigas.

Marta López Álamo en su despedida de soltera Instagram

No es la primera despedida de soltera de la que disfruta la joven. Hace solo unos días, Marta y Kiko se escaparon juntos a Marruecos para disfrutar de sus últimos días en ‘libertad’. Y es que tanto es el amor que les une que, después de cenar anoche con sus amigas en un conocido restaurante, el futuro novio se reunió con ella en la discoteca en la que siguieron la fiesta. Y no fue el fin de la despedida.

Marta López Álamo junto a sus amigas Instagram

Esta mañana, Marta, sin apenas dormir, aparecía en el aeropuerto con destino a Ibiza. Junto a sus amigas, partía hacia la isla pitiusa con una tarjeta en la que sus acompañantes le habían dejado varias instrucciones: las fechas de ida y vuelta del viaje (desde este sábado hasta el lunes 15 de mayo) y la ropa que tenía que incluir en la maleta. Entre las prendas se señalaban un bañador blanco, un vestido de lentejuelas, un pantalón vaquero corto y una camisa blanca.

Marta López Álamo Instagram

Desde luego, este plan supone toda una alegría para Marta antes del enlace que se celebrará en el Hotel Ritz y que contará con la presencia de más de 200 invitados. Será el colofón a un noviazgo que ha durado más de cuatro años y que se sellará con la unión en matrimonio de la pareja. En este evento se esperan multitud de rostros conocidos, entre ellos varios de los compañeros de Kiko Matamoros en ‘Sálvame’.

Marta López Álamo junto a Kiko Matamoros en su despedida de soltera GTRES

Ante el fin del programa, el colaborador escribía hace solo unos días un bonito mensaje en sus redes sociales: “Gracias por el cariño de tanta buena gente denostada por vernos. Seguro de haber sido los causantes de muchísima felicidad y bálsamo de muchas heridas. ¡Viva Sálvame!”.

Story de Marta López Álamo Instagram

Además, ayer mismo aseguraba que a pesar de que le encantaría seguir trabajando en televisión, si no se da el caso, “afortunadamente me siguen queriendo mucho en la noche de Madrid y no voy a tener problemas de trabajo. Tengo muchas ofertas”. “Si no -añadía-, me dedicaré a escribir”.