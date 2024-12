Marta Pombo rompe su silencio ante los que critican la "cara aplastada" de su hija Candela

Marta Pombo y Luis Zamalloa dieron la bienvenida a sus mellizas el pasado septiembre. Candela y María nacieron sanas, aunque la primera tuvo que permanecer en la incubadora unos días al tener algunos problemas respiratorios. Cuando la familia al completo estuvo en casa, Marta compartió una foto de las pequeñas y pronto comenzaron las críticas. Marta, cansada de los comentarios sobre la forma de la cara de la pequeña Candela, ha dado explicaciones.

"Candela estuvo mucho tiempo aplastada en el embarazo y ese lado de la cara se le quedó más dormido. Ha mejorado un montón desde que nació y todavía le queda por mejorar mucho más hasta que, seguramente, se le corrija por completo", explicaba. Y añadía: "O no, y no pasa nada. A mí nunca se me ocurriría preguntarle a nadie que qué le pasa a su hijo en la cara, sea en redes sociales o por la calle. Me parece indiscreto. Yo lo llevo fenomenal, no me afecta, no me duele y no me molesta porque lo llevo muy bien, pero me parece indiscreto".

Además, Marta confesaba que tanto ella como su marido Luis quieren "por todos los medios 'criar a unas niñas que se conviertan en mujeres muy seguras de sí mismas'". "Hacerlas ver que son únicas con sus más y sus menos. Lo son. Cada una a su manera es especial y quiero que crezcan sabiéndolo. Que no se comparen entre ellas ni con otras mujeres, que sé que es inevitable, pero quiero que crezcan con esa fuerza. No importa si una es morena, rubia, ojos azules o marrones, alta o bajita. Que sean seguras de sí mismas, fuertes, que no se dejen pisar y que no pisen a nadie", concluía su post.