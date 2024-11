Marta Pombo explica qué le pasa a su hija en la cara y lanza un mensaje a sus seguidores: "Me parece indiscreto"

El pasado 2 de septiembre llegaron al mundo las pequeñas María y Candela, las hijas mellizas de Marta Pombo y Luis Zamalloa. El embarazo de la influencer fue complicado y Candela, nada más nacer, tuvo que estar ingresada en la UCI por problemas respiratorios.

"Hemos pasado la noche solo con María, nuestra Candelita en la UCI ya que no estaba consiguiendo respirar bien ella solita al ser prematura. Sigue en la incubadora pero muy bien, no ha necesitado oxígeno y si hace varias tomas bien y tolera bien la leche, esta tarde vuelve con nosotros", explicó Marta Pombo desde el hospital.

Ahora, casi tres meses después del nacimiento de las mellizas, la influencer se ha visto obligada a explicar a sus más de un millón de seguidores en Instagram qué le ocurre a su hija Candela, cansada de que le pregunten constantemente por el bebé.

Story de Marta Pombo sobre la salud de Candela, una de sus mellizas Instagram

"Candela estuvo mucho tiempo aplastada en el embarazo y ese lado de la cara se le quedó más dormido. Ha mejorado un montón desde que nació y todavía le queda por mejorar mucho más hasta que, seguramente, se le corrija por completo. O no, y no pasa nada. A mí nunca se me ocurriría preguntarle a nadie que qué le pasa a su hijo en la cara, sea en redes sociales o por la calle. Me parece indiscreto. Yo lo llevo fenomenal, no me afecta, no me duele y no me molesta porque lo llevo muy bien, pero me parece indiscreto", ha comenzado diciendo Marta Pombo.

Tras explicar qué le ocurre a la pequeña, la hermana de María Pombo ha declarado que va a intentar "por todos los medios" criar a sus hijas para que sean "muy seguras de sí mismas". "Hacerlas ver que son únicas con sus más y sus menos. Lo son. Cada una a su manera es especial y quiero que crezcan sabiéndolo. Que no se comparen entre ellas ni con otras mujeres, que sé que es inevitable, pero quiero que crezcan con esa fuerza. No importa si una es morena, rubia, ojos azules o marrones, alta o bajitas. Que sean seguras de sí mismas, fuertes, que no se dejen pisar y que no pisen a nadie", ha finalizado sobre el asunto, lanzando un potente mensaje a todos sus seguidores de respeto y amor propio.