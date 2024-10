El marido de Marta Pombo, azotado por arriesgar la vida de un repartidor a domicilio

Las imágenes de destrucción que está dejando la DANA a su paso por España han conmocionado la opinión pública. La cifra de muertos aumenta según continúan los trabajos de rescate y auxilio en Valencia, la zona más afectada, así como en otros puntos de la geografía patria. En numerosas ciudades se ha activado a alerta roja y se recomienda no salir de casa si no es estrictamente necesario. Algo que, por lógica, incluye no pedir comida a domicilio, a sabiendas de que los repartidores se verán obligados a jugarse la vida con tal de no perder su trabajo. Algo que se le está echando mucho en cara a Luis Zamalloa, marido de Marta Pombo, que quiso saciar su apetito después de salir de fiesta en la comodidad de su hogar, después de haberle caído un chaparrón encima. Un detalle este último que no le libra de la polémica, pues a sabiendas del temporal que azotaba las calles de Madrid, no tuvo consideración en preocuparse por la integridad de aquel desafortunado que le llevó su hamburguesa con patatas fritas.

Luis Zamalloa, marido de Marta Pombo Instagram

Hay un intenso debate en las redes sociales sobre la negligencia de las empresas, por continuar prestando sus servicios con normalidad en plena alerta roja. Esto pone las vidas de sus trabajadores en peligro. Pero ahí entraría la lógica que deben aplicar los usuarios de según qué prestaciones en momentos de crisis meteorológicas que se ha cobrado casi un centenar de vidas, mientras se buscan los desaparecidos. No fue algo en lo que reparó el cuñado de María Pombo: “Familia, buenas noches. Acabo de llegar a casa. Bueno, no sé, por decir algo, porque he pillado el diluvio universal. Vengo del centro, que estaba en los premios Vanitatis. Me he pedido un ‘macas’ –forma coloquial de llamar a McDonald’s-. Hoy es día de darle al de Glovo propina, ¿eh? De la voy a dar en cash, además, porque menuda lluvia se ha comido el pobre. Que nada, chavales, buenas noches. Sed felices, trabajad mucho, que todavía no se ha pagado”.

No tardaba en retomar el contacto con sus fans de Instagram, detallándoles que su hamburguesa había llegado al fin a casa. No preguntó previamente al repartidor a domicilio si le apetecía ser visto por una audiencia que se cifra en millones de personas al pertenecer al clan Pombo. Aun así, grabó su llegada. Aparece en las imágenes calado hasta los huesos, pero con el pedido protegido perfectamente de la lluvia. Luis Zamalloa quiso premiarle por su efectividad y por haber sido capaz de sobrevivir a una tormenta histórica que se ha cobrado casi un centenar de víctimas: “Con la que está cayendo en Madrid no se merece menos este máquina”, escribía como acompañamiento al vídeo de la polémica. “La que te ha caído, ¿eh? Hoy te la has ganado, macho”, le decía mientras mostraba bien a cámara cómo le daba 10 euros de propina para que sus fans le aplaudiesen. Solo recibió críticas por su desconsideración.

“Hay que tener muy poca vergüenza y encima lo subes a las redes alardeando de tu buena voluntad por darle propina. Si tan buen agente eres, no haber sido tan gandul y te hubieses hecho una puta tortilla en vez de hacer al chaval llevarte una mierda de hamburguesa. Miserable”, le dedicaba uno de los usuarios, visiblemente cabreado. Un ejemplo de cientos, como así le reprocha otro: “Al señorito no se le ocurrió que no era la noche de hacer a un señor ir a llevarle la hamburguesa”, le indicaba otro. Por el momento Luis Zamalloa no ha pedido perdón por su criticado gesto, así como se mantiene en silencio el resto del clan Pombo. Al menos ha tenido la delicadeza de eliminar el vídeo rápidamente, nada más ver el revuelo que se estaba generando a su costa. Un detalle que sus seguidores dudan si es por respeto al repartidor a domicilio o por él mismo, para apaciguar las aguas.