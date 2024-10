Insultos y faltas de respeto: Marta Pombo estalla y cuenta la verdad sobre el enfrentamiento con sus primos

La nueva temporada de la serie documental de María Pombo y su familia ha puesto de manifiesto el enfrentamiento que desde hace tiempo mantienen con sus primos y tíos por parte de padre. “Qué tristeza. Está todo como sin vida (…) Mi sueño realmente era hacerme la casa con mis primos, y ahora ya nada”, comentó la influencer sobre el vacío que se hacía evidente en su gran casa de campo de Cantabria.

“Las cosas claras, nosotros y vosotros no somos familia, nada nos une ya”, escribió uno de sus tíos a la creadora de contenido, dejando claro que, al menos por su parte, no había posibilidad de reconciliación.

Poco después, fue una de las primas de María Pombo, Blanca, la que aportó más detalles sobre este distanciamiento, arrojando los balones al tejado de la familia influencer: “Solo puedo deciros que estoy muy tranquila y que tanto yo como mi alrededor sabemos cuál es la verdad y la realidad”.

Ahora, ha sido Marta, hermana de María Pombo, quien ha vuelto a abrir el melón del enfrentamiento familiar, desvelando por primera vez que, según su versión, ella y sus hermanas fueron víctimas de insultos y faltas de respeto de parte de su propia familia.

“Ha sido muy triste. Ya se acabó de faltas de respeto, se acabó de cartas, de insultos, de cosas dañinas porque todo acto tiene su consecuencia. Nos han dejado muy claro que no somos familia, la frase fue muy matadora”, comienza diciendo la influencer, que lamenta la actitud “superdecepcionante” de sus tíos y primos.

Marta Pombo. @mpombor

Marta Pombo siente una profunda “pena” de que haya muerto el sentimiento familiar que un día les unió, y se reconforta al pensar que este enfrentamiento ha llegado en una etapa dulce para ella. De no ser así, estaría hundida: “Menos mal que me pilláis en un buen momento porque si no estaría ahora un mar de lágrimas”.

A pesar de todo, Marta Pombo se muestra comprensiva y entiende que “ellos viven su verdad”. Además, expresa que por su parte y la de sus hermanas siempre han estado dispuestas a facilitar un reencuentro: “Nunca podrán reprocharnos el que hayamos estado abiertas a una reconciliación. Siempre la hemos deseado, no ha surgido esa oportunidad”.

De hecho, en uno de los capítulos de la nueva temporada de su documental, María Pombo comentó lo mucho que le hubiera gustado poder abrazar a sus primos el pasado mes de marzo, cuando falleció Marilis, su abuela paterna. Un abrazo que por desgracia no se produjo y que hoy se antoja imposible.