Marta Pombo, vapuleada en redes por llevarse peluches gratis de una fiesta

La familia Pombo despierta simpatía y suspicacias a partes iguales entre el público. También los hay que no opinan o que solo se pronuncian cuando hay una polémica entre manos. Es lo que vuelve a suceder con un miembro del afamado clan de influencers, cuyos pasos han vuelto a ser criticados y su actitud duramente recriminada por parte de sus seguidores. Esta vez la que ha patinado ha sido Marta Pombo, que en su última fiesta ha arrasado, pero no como se espera de una influencer de su categoría, hermana de una de los más grandes reclamos virales de nuestro país. Se le olvidó su privilegiada posición cuando escuchó la palabra “gratis” y se volvió loca a coger peluches y juguetes que se entregaban a los asistentes de su último evento público. Un gesto que ella misma mostró ante sus fans en su cuenta personal de Instagram, esperando despertar su simpatía, pero cosechando finalmente críticas y burlas.

“Por favor, ¿podemos comentar la ansiedad del español cuando nos dicen que algo es gratis?”, se preguntaba ella misma para que respondiesen sus seguidores y así conseguir una mayor interacción con su público que eleve su poder como reclamo publicitario. “Había una pila enorme de peluches. Es que no tengo ni manos para enseñároslos”, animaba aún más a su audiencia presumiendo de todo los que había logrado llevarse de la fiesta gratis. Se llevó más de los que podía transportar ella sola, pero también más de los que necesitaba realmente, a sabiendas de que esos peluches harían muy feliz a un niño con menos suerte que ella. Con todo ello, sí consiguió una oleada de respuestas, pero no eran tan positivas como esperaba´.

Al comenzar a llegar las primeras críticas y llamadas de atención, la hermana de María Pombo se ha visto obligada a dar explicaciones ante sus seguidores. No quiere parecer una avariciosa, ni tampoco desconsiderada por arramplar con todos los peluches, cuanto más grandes y más numerosos mejor. Es por eso que explica tiempo después que “nos han dicho que nos los podíamos llevar para nuestros hijos. Todos hemos cogido un par y de los grandes”. Ahora resta importancia a su hazaña y dice haberse llevado menos de lo que presumía antes. Pero no quiere cargar sola con la responsabilidad y las críticas, por lo que Marta Pombo termina repartiendo culpas. Es por eso que señala también al resto de invitados al evento, todos ellos rostros conocidos. Asegura que no solo no fue la única en llevarse peluches gratis, sino que incluso tiene constancia de alguno que le dijo a sus acompañantes que cogiesen peluches extra para así llevarse de más sin sentir la vergüenza que ahora debe pasar la influencer tras el tirón de orejas público.

Imagen de Marta Pombo Instagram

Ante la llegada de más y más críticas, especialmente aquellas que señalaban su supuesto egoísmo y que bien podría donar esos peluches a los afectados por la DANA de Valencia, Marta Pombo ha vuelto a dar explicaciones. Deja abierta la posibilidad de recurrir a las actividades solidarias, pero siempre en privado, pues hay cosas que le gusta mantener en la intimidad, aunque todo el resto sí esté en directo en redes sociales: “Yo siempre he dicho que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Entonces, no tenéis ni idea de lo que hago o dejo de hacer, si dono o colaboro, porque nunca os lo voy a contar o voy a alardear de ello. De verdad, no tenéis ni idea. Y tampoco vais a saber si hago algo o dejo de hacerlo porque también se me criticaría por ello. Por creerme superior, por ir de humilde. Lo importante es que lo que hagas sea de corazón”. Se llevó los peluches más grandes de la fiesta de corazón y si tiene luego un gesto altruista con ellos ya corresponde a su estricta intimidad.