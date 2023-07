Una "liberada" Marta Riesco confiesa cómo se encuentra su corazón en estos momentos

Marta Riesco ha sido una de las invitadas al evento de "Coure Summer Party" en Madrid. La periodista, poco a poco está volviendo a recuperar su sitio en la esfera pública, a pesar de que ya no salga diariamente en la pequeña pantalla. La joven, después de su sonado despido y de su abrupta polémica con Antonio David, se ha hecho un hueco en Internet y ha comenzado a labrarse una carrera profesional en el mundo de las redes. En su perfil de "Instagram" acumula casi 190.000 seguidores, en el que muestra su día a día, y su cuenta, poco a poco, atrae cada vez más miradas.

Siempre dispuesta a hablar, en su última intervención púbica, la exreportera de "Fiesta" se ha pronunciado sobre esta nueva etapa "liberada" que está atravesando. "La verdad es que me siento bien, bastante liberada la verdad y con bastantes proyectos", confiesa, a pesar de "haber sido un camino complicado". "En septiembre empieza otra vez la Marta Riesco que esperáis", ha desvelado sobre su futuro. "Estoy ilusionada y contenta, me he tenido que poner bien en todos los niveles y no me ha parado de sonar el teléfono, que eso ha sido muy positivo y parece que en septiembre estaré donde quiero estar", ha revelado sobre su nuevo proyecto profesional.

Tiene un largo verano por delante y quiero exprimirlo al máximo, ahora que su situación se lo permite. "Aprovecharé todo lo que pueda para viajar con amigos y amigas. Disfrutar todo lo que no he podido disfrutar los otros veranos disfrutarlo ahora", ha confesado, entusiasmada con la idea.

Después de unos meses muy complicados, Marta Riesco ha podido salir del agujero gracias a su familia, algo que ha querido volver a recalcar. "Si no es por mi familia no sé dónde estaría ahora. Al final las amistades muchas traicionan, otras continúan, pero la familia siempre está, si tienes suerte, hay familia que no está pero con la mía tengo suerte", ha expresado sobre los suyos.

Eso sí, de momento, no está abierta al amor. Después del varapalo sentimental que vivió con Antonio David, asegura que "es pronto todavía. Hay que sanar muchas heridas, todavía no. "En la vida siempre lo que no te mata te hace más fuerte y a mí no me ha matado nada de las tropecientas cosas que me han pasado ahora", ha terminado, demostrando que ha regresado más fuerte que nunca.