Quevedo desvela lo que le dijo Bizarrap antes de sacar la canción con Shakira

Es difícil pasar por alto a oídos de cualquiera (o casi) la palabra “quédate” y que no se le vaya a tararear un “quéeeeedate”. Eso es lo que consiguió un joven canario al que cantamos hasta la saciedad con su tema del mismo nombre allá donde fuimos. Ayer regresó al programa de Movistar+, “La Resistencia” por segunda vez en la misma temporada. David Broncano quiso reforzar su presencia con un “porque se lo merece”. Y no se duda.

En el capítulo habitual de regalos Quevedo sorprendió con unos comestibles absolutamente originales.

POV: Entras en una escuela de peluquería pic.twitter.com/1y82eak8So — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 23, 2023

El joven Pedro Quevedo lo cierto es que tiene unos números que asustan. Sin ir más lejos el pasado viernes 20 lanzó su primer disco bajo el título “Donde quiero estar” y ya puede decir que ha batido el récord de reproducciones en Spotify de un artista español.

Creo que esto solo se soluciona si @santialdama responde él mismo de qué juega. @pedrodquevedo pic.twitter.com/dQKtkVIbMb — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 23, 2023

Su gran éxito fue el año pasado cuando junto al productor argentino Bizarrap (Bzrp Music Sessions, Vol. 52) logró hacer historia y pasar casi del anonimato al primer artista español que lideraba las descargas mundiales de Spotify, las listas de Los 40 o Billboard.

No defraudó su paso por “La Resistencia” y contó entre otras cosas que a pesar de los éxitos que ha cosechado ni se ha hecho regalos caros. No ha cambiado su forma de vivir.

¿Qué puede hacer @bizarrap después de la locura con @pedrodquevedo y Shakira? Es que el cabrón lo va a volver a hacer. pic.twitter.com/LfESWT5ZI0 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 23, 2023

“No tengo carnet de conducir y vivo en casa de mis padres. Ser artista independiente es jodido, cuando inviertes tú en tu carrera”, decía.

Fue al hablar precisamente de ese éxito cuando salió el tema que está tan de moda relacionado con el mismo productor argentino, Bizarrap, que comparte con el éxito que está de boca en boca de Shakira.

“Ahora mismo tiene más la mía pero porque lleva más tiempo. Aunque para el poco tiempo que lleva apunta que tendrá más la de Shakira. Pero a día de hoy yo súper contento, ‘Quédate’ debe estar a punto de mil millones. Es una locura”, apuntaba Quevedo.

Shakira

Broncano recordó que en la entrevista anterior le dijo que fue Bizarrap quien le había recomendado que dejara la palabra “Quédate” en la canción, lo que acabó dando con la clave del éxito.

Lo que vino a colación para saber qué opinaba el productor sobre el tema de Shakira: “Lo único que hablé con él fue la semana de antes de sacar el tema con ella. Me dijo que sacaba sesión y que estuviera pendiente porque me iba a gustar, pero no me dio más información”, afirmó Quevedo.

Es un artista de más de un tema pero es que lo que han hecho @pedrodquevedo y @bizarrap es antológico. Hacer casi MIL MILLONES de reproducciones es una auténtica locura. Histórico.



Eternamente agradecidos por semejante temardo pic.twitter.com/38NHmGT1wL — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 23, 2023

Broncano aportó su parte al recordar lo que él había intercambiado con Bizarrap en su último encuentro: “La última vez que le vi en septiembre me dijo ‘Estoy un poco tenso porque después del temazo con Quevedo, que es el tema que más lo ha petado, a ver qué saco después. Así que me imagino que cuando le llamó Shakira diría...’pues ya está hecho’”, contó.

Quevedo remató contando la presión de hacer temas tan potentes: “Entiendo que para él debe ser una presión, que si no hace un número 1 global... ¿qué más arriba puede tirar?”.