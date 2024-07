El mayor fracaso amoroso de María José Suárez no se llama Escassi

Aunque pueda parecer extraño, el mayor fracaso amoroso en la vida de María José Suárez no lleva el nombre de Álvaro Muñoz Escassi. La ex Miss España parece asumir sin traumas la ruptura con su última pareja, pero hace años vivió momentos mucho más duros tras separarse de Feliciano López. “Durante mi etapa con Feliciano lo pasé muy mal.No solo por el hecho de que fuera una relación a la que ninguno de los dos sabíamos cómo ponerle fin, era una cosa tremenda, sino también por estar expuestos, porque los dos éramos muy mediáticos”, reconoce María José.

Se conocieron en noviembre del 2005 y comenzaron un noviazgo con idas y venidas que duró poco más de cuatro años y se rompió de una forma que ella califica como “muy traumática”. Incluso confiesa que “teníamos que habernos separados antes de cumplir el primer año juntos”.

María José Suárez y Feliciano López, hace dos años en Ibiza larazon

Otra ex del tenista, Alba Carrillo, asegura que “Feli te vuelve loca y te hace creer que estás loca. Por eso, lo ocurrido entre María José y Escassi parece una broma al lado de aquello”. A principios del 2010, la hoy empresaria se quedó embarazada, y Feliciano no solo se desentendió totalmente de la situación, sino que dejó entrever que el bebé que venía en camino no era suyo. Fue un mazazo emocional para María José, quien pasaba una grave crisis con el deportista que no tuvo solución.

Ironías de la vida, aunque pensaba afrontar con fortaleza el convertirse en madre soltera y sola, sufrió un aborto a los tres meses de gestación. Feliciano, quizá por remordimientos de conciencia, le había prometido que se haría cargo de los gastos relacionados con el futuro bebé. Pero también dijo que no quería saber nada de la que había sido su pareja. Lo dejó muy claro al manifestar que seguía teniendo algún contacto con ella porque, de algún modo, les unía el hijo o hija que María José esperaba. Al sufrir aquel trágico y desafortunado aborto, aclaró que “no quiero volver a ver a esa mujer en mi vida”.

Para Suárez se acababa definitivamente una historia de amor desamor frustrante, porque estaba convencida, a pesar de los pesares, que Feli era el hombre de su vida. Y, de hecho, en los últimos tiempos, superados los traumas del pasado, mantienen una amistad.