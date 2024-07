María José Suárez rompe a llorar al hablar de Hiba Abouk y su cita con Escassi

María José Suárez se ha sentido liberada por poder contar al final su verdad, que dista mucho de la mantenida por Álvaro Muñoz Escassi. La modelo ha comenzado explicando los límites de su relación, para él abierta, para ella cerrada. Lo hace poniendo de relieve los supuestos celos que siente el jinete hacia ella, algo que sería conocido por todo su entorno y que él mismo reconoció en el mismo plató de ‘De viernes’. Pero también quería dejar claro qué sucedió con Valerie, la mujer trans que le puso en preaviso sobre la presunta doble vida de su pareja, además de alertarle de que había un vídeo íntimo de ambos que ella había visto. La ex Miss ha sido tajante al hablar de este vídeo de contenido sexual. Después de más de dos horas de entrevista con Beatriz Archidona y Santi Acosta, además de los colaboradores, estaba exhausta, pero llegaba el momento de hablar de Hiba Abouk. Aquí han llegado las lágrimas.

Por mucha rabia que tenga ahora en su interior por sentirse traicionada, lo cierto es que no ha negado que sus sentimientos hacia él siguen siendo fuertes. Y es que confiesa que su relación ha sido muy bonita, aunque no conociese lo que sucedía a espaldas suya. Tampoco ahora que la ruptura ha estallado en el panorama mediático a modo de bomba y en el que no paran de sumarse nombres de mujer. También el de la actriz marroquí, con la que el jinete pasó gran parte de la comunión de la nieta de El Turronero en Jerez. De aquí surgieron rumores de nuevo romance, tan solo unos días después de conocerse el final de su romance de tres años. El escándalo fue mayúsculo y ella aún tiene las emociones a flor de piel.

“Hiba no quiere que se comente lo que yo he hablado con ella, pero sí me he puesto en contacto”, confiesa finalmente María José Suárez lo que había sido una posibilidad muy comentada a modo de rumor. Lo que sí ha querido es contextualizar dónde ha comenzado esa amistad entre ambos y que ahora podría haber traspasado ciertos límites, como así dejó abierto el propio exjugador de polo. La actriz le contó que se conocieron en la grabación de la próxima edición de ‘MasterChef Celebrity’, donde Escassi acudirá como invitado especial. Dicho esto, se cierra en banda, pues no quiere ofrecer más detalles de su conversación: “Ni me interesa. Como si está con Bertín Osborne”, llega a decir para romper la tensión del momento, aunque reconoce que le ha dolido lo que ha visto por “la falta de delicadeza, de estilo”.

“Me entero el día de la fiesta de ‘El Turronero’, no antes”, reconoce María José Suárez, que al hablar de lo visto no pudo contener las lágrimas. Y es que recuerda cómo Álvaro Muñoz Escassi le había prometido a su hijo llevarle a las atracciones que el empresario había dispuesto para el disfrute de los más pequeños en la comunión de su nieta. Al romper con su novio, ella optó por no ir, pero se le rompió el corazón cuando su hijo le preguntó por esas atracciones a las que iba a montarse el fin de semana. Ese plan que después vio que su ya exnovio estaba haciendo junto a Hiba Abouk y los hijos de esta. Ahora tiene claro que “Álvaro ya no es nadie en mi vida”, que le ha costado mucho tener que sentarse en un plató a hablar sobre sus intimidades, pero quería defender su honor y su verdad, pero que le desea a su ex “toda la suerte del mundo, pero lejos de mí”.