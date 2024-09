Mayte Zaldívar, emocionada al hablar del estado de Julián Muñoz: “No quiere comer, ni beber”

El estado de Julián Muñoz continúa preocupando a propios y extraños. Su evolución desde que ingresase en el hospitalno ha sido favorable, siendo ya varias las ocasiones en las que la familia ha subrayado la gravedad. Eso sí, lo último que se pierde es la esperanza y confían en que pronto podrá remontar y regresar a la comodidad de su hogar. Sin embargo, la tensión acumulada de estos días ha podido con Mayte Zaldívar, después de que esta mañana defendiese que su marido se encuentra algo mejor y que su estancia en el centro médico es para recuperarse, no para morir. La que fuese primera dama de Marbella se ha venido abajo y no ha podido contener la emoción en conversación con Sonsoles Ónega en pleno directo.

Julián Muñoz Gtres

La recién reconvertida esposa de Julián Muñoz comenzó la entrevista ofreciendo su lado más positivo, tratando de dar un mensaje esperanzador frente a las negativas informaciones de días atrás. Subrayaba una “pequeña mejoría” en el “cáncer galopante” que afronta el ex edil marbellí y vuelve a sentenciar que “no ha venido para morirse, ha venido para recuperarse”. Eso sí, es consciente de que la enfermedad conlleva su gravedad y que no son ellos quienes marcan los tiempos, tan solo estando en su mano la decisión de cómo aprovecharlo mejor: “No sé el tiempo que va a tener, pero que tenga cariño y que no lo pase mal”, pedía. Está mejor, aunque confiesa que “no quiere comer, ni beber, ni a quererse un poquito”, lo que les tiene preocupados.

Fran, el nieto de Julián Muñoz, también ha estado haciendo entrevistas esta semana para informar sobre el estado de su abuelo. También para destacar el sentimiento de culpa que arrastra desde hace tiempo por las decisiones que tomó en el pasado. No solo aquellas que le mandaron a prisión, sino esas otras que le separaron de su familia durante un tiempo, con Isabel Pantoja como protagonista de sus peores momentos. Es por eso que, ahora que está en el hospital pensando en el final, el ex alcalde se preocupa por cómo van a recordarle.

Mayte Zaldívar ha confesado en ‘Y ahora Sonsoles’ que le tranquiliza saber que la prensa le está cuidando y no remueve el doloroso pasado, pues ya “no tiene nada que ocultar”. Ya cumplió su condena en prisión y salió de ahí por sus problemas de salud, por lo que ella defiende que “está cumpliendo con la ley”, aunque no excuse lo que sucedió antaño. Lo que sí quiere que deje de pedir perdón, que ya le han perdonado todos sus seres queridos y se merece estar en paz. “Esto es muy difícil, le deseo que se vaya como el campeón de nuestras vidas”.