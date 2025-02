Melody: Amor, casoplón y voleibol al sol en Mijas

Con apenas diez años Melody ya se había hecho un hueco en el mercado discográfico y muchos retrataron este fenómeno como el ocurrido con Marisol o Joselito. Melody se fue apoderando cada día más del escenario y dejó atrás las palmas y los coros, que le hacía a su padre en el grupo «Los Kiyos», para hacerse un hueco propio en solitario. Ahora, Melody es el nombre del momento, después de ganar el pasado sábado el Benidorm Fest y convertirse en la próxima representante de España en Eurovisión. Ella no se olvida de nada y recuerda la popularidad que le dio su disco «De pata negra» que incluía el famoso «El baile del gorila».

Melody Ayuntamiento de MIjas

Melody, que fue número uno en más de 15 países y vendió más de un millón de discos, como si de una serpiente se tratara, fue mudando la piel de niña prodigio de antaño a un envase mucho más explosivo y menos rumbero, a lo Beyonce. Así es como la artista se fue haciendo hueco en otro tipo de mercado. La transformación física la ha ido consiguiendo gracias a su actual pareja Ignacio Batallán, jugador profesional de voleibol y entrenador personal de la cantante, que se ha sometido a una rigurosa disciplina deportiva en el gimnasio. En su centro «Train Estudio», que regenta en Fuengirola, acuden desde Serena Williams a Rafael Nadal. Ya lo dijo el mismo Nacho, cuando salió ganador: «Llevamos varios meses trabajando su preparación física de cara a este gran reto. Estamos felices». Melody siempre ha sido muy reservada con su vida personal y hasta ahora no había desvelado la identidad de su compañero, aunque en la Costa del Sol todo el mundo lo conocía. Ya dijo una vez: «Yo he elegido cantar, pero mi pareja no y tengo que respetar eso».

Vida familiar

A pesar del registro desenfadado que muestra la cantante públicamente, los que la conocen saben que Melody es muy rigurosa con su vida personal. De Sevilla a México pasando por Miami, la cantante se quedó en Mijas para formar su familia. El año pasado, la intérprete dio luz a Cairo, «el ‘roro’ de sus amores», y tanto Ignacio Batallán como ella son felices con el pequeño, al que muestran ocasionalmente en diferentes instantáneas de redes sociales». El crío ha heredado la belleza de sus progenitores: y es que el papá, además de jugador, es modelo. Ambos se conocieron en el gimnasio que él regenta y además es director del Club Voleibol Fuengirola, un deporte que ella adora. Tras su etapa como jugador profesional, también se vinculó al mundo del baloncesto y ejerció de preparador físico de la selección de Costa de Marfil, en la última Copa Mundial de Baloncesto FIBA. Se acaba de abrir un perfil en redes sociales desde el triunfo de su chica. La pareja vive en un lujoso chalet de dos plantas en Mijas, Málaga. Una construcción familiar de dos plantas, con altos muros y mucha intimidad, con zona exterior de jardines y piscina, con camas balinesas y un interior con decoración minimalista que la misma Melody ha mostrado en alguna ocasión.

Ignacio Batallá, pareja de Melody Instagram

La familia de la cantante decidió mudarse de Dos Hermana a Mijas cuando ella era una niña. Allí todos la quieren. Su alcaldesa, Ana Mata, asegura a LA RAZÓN que «Melody es genial, una mujer luchadora y referente para las niñas de hoy, puesto que su llegada a Eurovisión está llena de trabajo y sacrificio. El día del festival vamos a poner una gran pantalla para que la gente la vea competir y le llegue nuestro ánimo desde esta tierra que la adora». A Melody le gusta tanto Málaga que prestó su voz en la narración del alumbrado navideño en la calle Larios: «Málaga es mi paraíso», sentencia.