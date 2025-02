Melody, nuestra flamante representante en Eurovisión: "Vamos a hacer un espectáculo brutal y dejar en lo más alto a España"

Se llama «Esa Diva» y es el tema que le ha compuesto Alberto Fuentes Lorite con el que se batió el cobre anoche en el Benidorm Fest 2025. Y lo ganó. La cantante sevillana será la representante española en Eurovisión 2025 en Basilea. Habla de humildad y superación. Mucho de lo uno y de lo otro ha cultivado Melody (Sevilla, 1990) desde que la descubrimos con solo diez años. Nacida un 12 de octubre, conquistó España y medio mundo, hasta un Grammy Latino, bailando con un gorila al que aún quiere «un montón». Seis álbumes después, pasados los 30 y con un bebé de once meses con su misma sonrisa, aspira a ser nuestra voz en Eurovisión el 17 de mayo, en Basilea (Suiza). Y ya puesta a soñar, que el cine le deje demostrar su amor por el arte. Esta era la entrevista que concedió a LA RAZÓN hace solo una semana.

«Una diva no pisa a nadie para brillar», dice la letra del tema que lleva al Benidorm Fest ¿Hay zancadillas en su gremio o más compañerismo del que parece?

Hay compañerismo pero también hay zancadillas, nos deberíamos echar más la mano y no lo hacemos porque pensamos que otros nos quitan el lugar, pero cuando tú haces bien lo que haces, si ayudas, te engrandece como persona, tu sitio no te lo quita nadie.

Para artistas consagrados, el Festival se percibe como un arma de doble filo…

Cuando tienes un tema y estás segura de tu forma de cantar en directo, no lo es. Yo lo veo como un momento de poder reconectar con el gran público.

El tercer puesto de Chanel nos devolvió la fe en Eurovisión. Si la mandamos a Suiza, ¿confía en estar en el top 10?

Si tengo la suerte de representar a mi país, que sería un sueño para mí, lo que sí puedo decir es que voy a dar el cien por cien. Es que vamos a hacer un espectáculo brutal y dejar en lo más alto a España. Ahora mismo tenemos una propuesta para el «Benidorm Fest», pero si vamos a Eurovisión seguro que le daríamos unos matices, para que Europa entienda aún mejor que esa diva somos todos. Y que en la vida hay espinas y hay rosas.

Cuenta atrás para Benidorm Fest 2025... con Melody Raúl Rodríguez Agencia EFE

«El baile del gorila», de su primer disco «De pata negra», sigue agitando las fiestas. Muchos artistas reniegan de sus grandes éxitos. ¿Le ha ocurrido?

Nunca me he enfadado con el gorila (risas). La verdad, lo hemos llevado muy bien y nos queremos un montón. Nunca he tenido ningún problema con las canciones de mis comienzos, tenía que hacer canciones infantiles porque tenía diez años. Ahora las sigo cantando, con más caña y humor.

De aquella etapa, ¿consiguió hacer una hucha para mantenerse en los baches de esta profesión?

Yo empecé trabajando muy bien, me fue muy bien pero hay que seguir trabajando. Por muy bien que te vaya, haces inversiones, yo no soy de guardar, soy de invertir. Tuve cosas muy buenas que las mantengo.

Mientras sus amigas iban al colegio o a fiestas de cumpleaños, usted recibía Grammys Latinos. ¿Cómo recuerda a esa niña en ese mundo de adultos y qué echaba más de menos vivir en aquellos años?

He vivido una infancia diferente, pero cuando lo haces porque te gusta no es lo mismo que si es impuesto. Yo volvería a hacer lo mismo, es una profesión ingrata y difícil, pero eso no puede opacar con lo que significa en mi vida el arte y la música. He viajado por todo el mundo, mis canciones se cantan en Santo Domingo, en Chile, no me puedo quejar. Además, estaba tan feliz cuando sacaba mi neceser de Hello Kitty con mi maleta para irme… Mi madre me decía que me iba a echar de menos y yo le respondía: «Mamá, igual más adelante no tengo oportunidad de hacer lo que me gusta».

La cantante Melody durante un concierto G3 GTRES

En aquellos tiempos, ¿consiguió aprender algún idioma o sobrevive como la mayoría?

Tú sabes que lo de los idiomas es muy relativo, hay que seguir practicándolos, si llevo mucho tiempo sin hacerlo se me olvida, porque en su momento he trabajado en inglés y con el tiempo se te vuelve a olvidar.

Tuvo la fortuna de ser apadrinada por El Fary. ¿Sigue alguno de sus consejos a rajatabla?

Pues mira uno de los consejos que me dio es que fuese yo misma y que fuese natural. Nada mejor que te vean como tú eres, con fuerza y tu temperamento.

Su participación en «Tu cara me suena» nos confirmó sus dotes interpretativas. ¿Un papelito le vendría de cine o prefiere un musical?

Me gustaría tener un papel de cine, sí. Y aunque todavía me queda mucho por delante, creo que podría sorprender mucho, tengo muchos sentimientos muchas emociones dentro de mí. Hay muchas facetas de mí que aún no se conocen.

Reconoce que se nutre del arte de los demás artistas… ¿Tiene referentes?

Mi padre me acostumbró a todos los géneros y eso me ha dado mucha versatilidad. Eso sí, para mí la gran Rocío Dúrcal es lo más... Creo que no se sabe en profundidad lo grande que es, quizá por haber trabajando tanto en Latinoamérica.

Algo que haya descubierto de la maternidad que no le habían contado…

Hasta que no tienes a tu hijo no sabes que es ser madre. Yo tengo un bebé que es un verdadero bombón. Tiene solo once meses de edad y se parece un montón a mí, risueño, y es grandote como su padre.