Melody, a pesar de ganar el Benidorm Fest, no es la más escuchada en España

A pesar de ser la ganadora del Benidorm Fest 2025 y la representante de España en Eurovisión, Melody no se posiciona como la artista más escuchada del certamen en plataformas digitales. Aunque su tema "ESA DIVA" ha superado los 2,4 millones de reproducciones en Spotify y ha logrado una gran acogida en RTVE Play, ubicándose en el segundo puesto de la lista de "Los 50 más virales: España", no ha conseguido liderar las reproducciones en streaming. El puesto de honor lo ocupa "UH NANA" de Daniela Blasco, que ha logrado mayor impacto en las listas de éxitos.

Tampoco fue la más votada de su semifinal

El Benidorm Fest 2025 ha demostrado su creciente popularidad, con sus 16 canciones entrando en las listas de lo más viral de España y acumulando casi 11 millones de escuchas en la lista de reproducción oficial del festival en Spotify. A pesar de esto, el fenómeno de Melody no ha sido el más destacado a nivel digital. Su actuación en la final del festival fue la más seguida en televisión, alcanzando un 16,7% de cuota de pantalla y siendo vista por más de 2.115.000 personas en algún momento. Sin embargo, la diversidad musical del festival ha permitido que otros artistas capten una atención significativa en plataformas digitales. La expectación ahora está en ver cómo evoluciona la recepción de "ESA DIVA" a medida que se acerca Eurovisión 2025.

#1 "UH NANA" - Daniela Blasco

#2 "ESA DIVA" – Melody

#3 "V.I.P." - J.KBello

#6 "I’M A QUEEN" - Mel Ömana

#7 "LA PENA" - DeTeresa

#9 "Hartita de llorar" - Lachispa

#10 "Raggio Di Sole" - Mawot

#12 "LOCA XTI" - Kuve

#17 "La Casa" - Celine Van Heel

#18 "Me gustas tú" - K!NGDOM

#20 "Te escribo en el cielo" - Lucas Bun

#28 "NO LO VES" - Henry Semler

#31 "REINAS" - Sonia y Selena

#32 "Mala feminista" - Chica Sobresalto

#33 "AMOR BARATO" – DAVID AFONSO

#42 "Bésame" - Carla Frigo

Cuatro días después de la final del Benidorm Fest 2025, TVE ha publicado el desglose completo de las votaciones, revelando algunos datos sorprendentes. Uno de los más llamativos es que Melody, quien representará a España en Eurovisión 2025 con su tema "Esa Diva", no fue la ganadora de su semifinal. En esa fase, Mel Ömana obtuvo mayor puntuación, acumulando 160 puntos frente a los 158 de Melody. Mientras que el jurado profesional favoreció a Mel Ömana con 90 puntos sobre los 78 de Melody, el público respaldó mayoritariamente a la artista andaluza, otorgándole 80 puntos. Este resultado ha generado dudas entre los seguidores del festival, quienes han debatido en redes sobre el sistema de votación y la elección final de la ganadora. Además, la controversia se ha intensificado tras las comparaciones entre la puesta en escena de Melody y la de Angelina Mango en Eurovisión 2024. A pesar de estas discusiones, Melody se impuso en la final con 150 puntos, destacando especialmente en el televoto con 80 puntos. Ahora, la cantante se prepara para llevar su propuesta a Eurovisión 2025, donde espera cautivar al público europeo.