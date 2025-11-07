Menopausia o 'sexypausia'; placer y poder: el nuevo club del que todas queremos formar parte

Durante años, la palabra menopausia sonaba a sofocos, abanicos y resignación. Hoy suena a libertad, autoconocimiento y, por qué no decirlo, placer. Porque las cosas han cambiado. Y mucho.

¿Quieres formar parte del club de las diosas maduras como Naomi Watts, Jennifer Lopez, Elsa Pataky o nuestra Mar Flores en España?

La actriz Naomi Watts ya lo dijo alto y claro: “Dejemos de esconder la menopausia, porque todas la vamos a vivir”. Y fue más allá: creó Stripes, una marca dedicada a mimar el cuerpo (y el ánimo) en esta etapa. Entre sérums, suplementos y cremas, Naomi se convirtió en el icono menopáusico más cool de Hollywood.

Jennifer Lopez y Elsa Pataky también demuestran que la menopausia puede ser sinónimo de energía, belleza y diversión. Ambas mantienen su figura, su estilo y su actitud imparable, recordándonos que esta etapa no es el final, sino el comienzo de otra versión de nosotras mismas: más fuerte, más segura y, claro, más fabulosa.

La que resuena últimamente en los medios es Mar Flores, que no se queda atrás. Acaba de publicar un libro donde no deja títere con cabeza y luce una imagen radiante que derriba todos los clichés. Si antes la madurez se asociaba al final, hoy se celebra como el principio de una versión más sabia, sexy y serena de nosotras mismas.

En el terreno médico, la Dra. Marta Sánchez-Dehesa, ginecóloga y fundadora de la clínica Regénérate, lo tiene claro: “La menopausia no es una enfermedad, es un cambio de etapa. Lo importante es entenderla y adaptarse”. Desde su consulta combina neuromodeladores vaginales, tratamientos regenerativos y una escucha activa que muchas mujeres necesitaban desde hace tiempo. Porque sí, el deseo también se cuida y se entrena.

Y hablando de deseo… si hay un producto que merece estar en el neceser de cualquier mujer en esta etapa es el lubricante de Wopausia. Natural, sensorial y elegante, está diseñado para devolver la elasticidad y el confort a la zona íntima (y para recordarnos que el placer no tiene fecha de caducidad). Su lema podría ser: “menos sequedad, más conexión”.

La revolución también viene con batería incluida. Los dispositivos de LELO y Womanizer se han convertido en auténticos aliados del autoconocimiento femenino. LIV™ 3 invita a explorarse con calma y redescubrir el cuerpo sin prisas. Y si hablamos de diseño, el nuevo Womanizer Peach es una joya pop: forma de melocotón, tecnología Pleasure Air™ y un punto descarado que enamora.

Pero ¿y si hablamos de la menopausia desde otro ángulo? Superlativa Forte ha llegado para ser la aliada que ninguna mujer debería dejar en su mesita de noche. Este complemento alimenticio natural actúa en momentos de estrés agudo y ansiedad, algo que muchas mujeres sienten con los cambios hormonales de esta etapa. Con su fórmula pionera basada en extractos de plantas adaptógenas y calmantes, aporta calma y claridad mental en cuestión de minutos.

La Unidad de Menopausia de Clínica Premium Marbella, liderada por la Dra. Cristina Urzaiz, ofrece un enfoque integral y multidisciplinar. Su objetivo es ayudar a las mujeres a transitar esta etapa con confianza y bienestar, abordando tanto los síntomas físicos como los emocionales mediante planes personalizados. Reconociendo los desafíos de la menopausia, el servicio combina atención médica, terapias y seguimiento individualizado para que cada paciente reciba el apoyo y tratamiento que necesita.

En el cuidado del cabello, PILEXIL® ha lanzado una fórmula innovadora en champús anticaída: Pilexil Champú Anticaída, eficaz en mujeres, incluidas aquellas en perimenopausia o menopausia. Este tratamiento de uso frecuente, solo o combinado con otros productos, ayuda a frenar la caída del cabello y normaliza su ciclo. Complementado con HAIR EXPOSOME TRIPL3 PROTECTION, asegura una protección integral para la salud capilar.

Lo cierto es que la menopausia ya no se vive en silencio. Se habla, se celebra y se comparte. Es el momento de bajar el ritmo, subir la autoestima y reconectar con el cuerpo desde otro lugar. Como diría Naomi Watts: “No estamos acabadas, estamos comenzando otra fase, más auténtica y libre”.

Celebra la menopausia a tu manera: con tu crema favorita, tu dispositivo de placer, tu complemento Superlativa Forte, tu rutina de cuidado, tu champú Pilexil o, simplemente, con la certeza de que la madurez es el nuevo principio.