El mensaje de Ángel Cristo a su hija en "Supervivientes": "Es el amor de mi vida"

"Supervivientes" pone a prueba a sus concursantes cada día. No hay celebraciones posibles por mucho que se pinten como tales. Javier Ungría, Pedro García Aguado, Mario González y Ángel Cristo han celebrado en la madrugada de este 19 de marzo el Día del Padre con un menú muy especial: bandejas de casquería. El primero en elegir fue Javier Ungría que optaba por una gelatina de anchoa; Mario González se enfrentaba a unos ojos de vaca; Pedro García Aguado se comía unos testículos de cerdo y Ángel Cristo Jr.... lengua de vaca. "Está durísimo, tenéis que poner cosas blanditas. Que yo no tengo dientes para esto, tengo los dientes falsos. Si me dais otra cosa, me como lo que sea", decía Ángel.

Después llegaron los mensajes de los hijos. El hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo revelaba que no esperaba escuchar a su pequeña. "Seguro que no tengo mensaje de mi hija, no se lo habrán permitido".

Tenía razón. No había mensaje para él. Cristo Jr. decidía entonces dedicarle el siguiente demoledor mensaje a su hija, fruto de su matrimonio con su ex. "Me gustaría decirle a mi hija que es muy pequeña para que entienda lo que nos están haciendo. Son cinco años donde no la han dejado nunca pasar el día del padre conmigo y lo que quiero decirle es que estoy aquí por ella, porque es el amor de mi vida, y para que nunca nada ni nadie nos vuelva a separar", sentenciaba.

La tensión se disparaba en el programa. Sandra Barneda tenía que parar los pies a Ángel. En una de las conexiones la presentadora se dirigió a él. "Te veo bastante desanimado y tirando la toalla en cuanto a la convivencia, ¿qué necesitarías para que la cosa fuera distinta?". La respuesta: "Nada".

El resto de compañeros afearon el mal comportamiento de Cristo y su nula colaboración. "Con esta gente no me voy a llevar nunca porque son malos, ellos saben mucho de tele, lo manejan todo muy bien", criticó Ángel Cristo, a lo que Carmen Borrego respondió: "Estás en un programa de tele, a lo mejor te crees que estás en el circo".

"Te irás a dormir cuando el programa lo decida"

"¿Sabes lo que pienso yo de ti? Que si tu ilusión era tirarte de un helicóptero yo te hubiera llevado al pantano de San Juan, aquí no haces nada y has venido a ser un lastre", le respondió él con dureza. A lo que Miri Pérez-Cabrero le recriminó el ataque. "De verdad, ¿cuándo acabamos? Me quiero ir a dormir", siguió provocando el hijo de Bárbara Rey. Barneda tomó la palabra y no pudo evitar contesarle: "Sé que tienes todo el derecho de decir que te quieres ir a dormir. Yo estoy tratando de tratarte con cariño, espero que tú me trates igual. Te irás a dormir cuando el programa lo decida".