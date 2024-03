Al descubierto la inesperada relación de Marta Riesco y Javier Ungría: " Me parecía un tío muy interesante"

Marta Riesco ha desvelado su inesperada relación con Javier Ungría en su último "Chapavivientes". En esta última ocasión, la exreportera de "Fiesta" ha aprovechado la participación del empresario en "Supervivientes" para destapar el vínculo que ha mantenido con el ex de Elena Tablada desde hace más de un año, dejando a todos sus seguidores boquiabiertos.

Todo comenzó cuando la televisiva trabaja en el anterior programa citado a raíz de un vídeo que llegó a la redacción de Javier Ungría con una mujer. Marta Riesco, tras esta información, se puso en contacto con el empresario para saber su opinión sobre el asunto. "Lo cuento en el programa y, de repente, me llama y me dice "solamente quería darte las gracias y también decirte que lo haces súper bien. Este es mi teléfono, tengo un restaurante, si quieres venir..." Yo por aquel entonces estaba con mi ex. Pero, he de reconocer que Javier me parecía un tío muy interesante", ha relatado la joven sobre el primer acercamiento con Ungría y el inicio de su relación de amistad.

Marta Riesco desvela su relación con Javier Ungría Instagram

"Entonces viene mi despido y mi ruptura y recibo un Whatsapp de él diciéndome que "tranquila, vales mucho". A las dos semanas me vuelve a escribir y empezamos a ser coleguis", ha desvelado Riesco. Ahí, comienzan a hablar de manera continuada hasta que un día la influencer se anima y decide conocerle en persona. "Le digo de quedar y me dice "hoy no, tengo una reunión". Durante la reunión sube una foto con Agustín Etienne, el novio de la ex de mi ex y, después de eso me dice "mira Marta, no estoy en un buen momento para quedar con nadie". Tras esta inesperada respuesta y después de ver una fotografía de Javier Ungría junto al representante y Olga Moreno, la exreportera se queda en shock: "Me quedé flipando con el mensaje tan frío porque siempre había sido cosa de los dos y, semanas después, pum, su fichaje por "Supervivientes"".

Aún así, Marta Riesco no pierde la esperanza de quedar con Javier Ungría cuando regrese de Honduras y ha hecho campaña del empresario, su favorito de esta edición junto a Lorena Morlote. "Es mi favorito porque me parece una buena persona. Me parece que tiene una sensibilidad especial. Está ahí por vivir una experiencia y siento que está en un momento complicado de su vida y "Supervivientes" le va a venir genial para estar más zen y olvidarse de todos los problemas que tiene. Quitarse de todos esos pensamientos le va a venir genial. Creo que es un buen chico y que es buena persona y me encantaría que ganara", ha declarado la exreportera. "Que gane y me invite a un vino cuando salga. Estará más moreno, con los ojos más claros y todavía de mejor ver. Me debes un vino", ha finalizado la influencer sobre Ungría. ¿Se acabará produciendo la cita cuando regrese el empresario del reality?