Mercedes Milá sufre un accidente doméstico y así ha quedado su cara

Mercedes Milá no pasará a la historia de la televisión por morderse la lengua o guardarse una opinión. Ella es tal cual se muestra frente a las cámaras y como quiere presentarse ante el público, con más o menos artificios, pero siempre rompedora. Aunque esta vez se ha pasado de rotura, porque casi se abre la cabeza en un accidente doméstico que a punto ha estado de terminar en desgracia. Un suceso que ella misma ha querido compartir con sus seguidores, incluyendo en su testimonio las correspondientes escatológicas fotos de la brecha resultante.

La presentadora ha sufrido un traspiés por el que ha terminado golpeándose la cabeza de manera contundente. Prueba de ello son las imágenes que muestra a sus seguidores, en su labor de mantenerles informados y, de paso, entretenidos: “Me he caído en el patio de casa. Me he tropezado con varias sillas”, escribía en los stories de su cuenta de Instagram como acompañamiento a la imagen en primer plano de la herida sobre la ceja.

Story compartida por Mercedes Milá Instagram

Como cabría esperar, nada más que la periodista ha compartido con sus seguidores su accidente doméstico, su perfil se ha llenado de mensajes de gente preocupándose. Le preguntaron por su estado, la gravedad del siniestro o si la brecha va a requerir puntos o no. Todos se preguntan cómo habrá sido la aparatosa caída por la que terminó en tan maltrecho estado. Detalles que Mercedes Milá se ha reservado, pues no ha querido añadir más dosis de dramatismo a su historia.

Story compartida por Mercedes Milá Instagram

Lo que sí ha evidenciado después es que se encuentra en las mejores manos. Al menos así muestra en la siguiente publicación, poco después, con intención de calmar la preocupación que estaba reinando ya entre sus fieles. Al ver que se interesaban de más sobre su estado y que quizá había alertado demasiado con tan impresionante brecha en la ceja, Mercedes Milá quiso dar muestras de que estaba siendo atendida. No por los médicos, pues no fue preciso llamar a ninguna ambulancia, no fue tan grave. Fue una amiga suya la que hizo los primeros auxilios correspondientes y curó la herida: “Me ha curado y cuidado Sole Canga con una delicadeza extrema”. Sus fans respiraban tranquilos al fin, especialmente al leer: “No siento dolor, por suerte”. Todo quedó en un susto y una anécdota más que compartir.