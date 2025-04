No solo fue Terelu Campos: Mercedes Milá, acusada de sobrepasarse fuera de cámaras

Dicen que el pasado siempre vuelve y cuando lo hace suele ser para perturbarnos. Algo que está descubriendo ahora Terelu Campos, al ver cómo antiguos compañeros de platós y trabajadores a su servicio se han unido para denunciar de su supuesto “despotismo, arrogancia y prepotencia”. Los ejemplos son fuertes, pero ella no sería la única víctima del pasado, pues también Mercedes Milá tendría que ajustar cuentas y ya le ha salido quién le reclama la deuda.

La edición número 14 de ‘Gran Hermano’ pasará a la historia por la relación de Susana Molina con Gonzalo. La pareja empezó su noviazgo en televisión y en el mismo medio lo terminaron en ‘La isla de las tentaciones’. También surgió otro romance en Guadalix ese año, entre Kristian y Sonia Walls. Ésta última ha concedido una entrevista al podcast ‘Helado Oscuro’, en el que la mítica presentadora del formato ha salido muy mal parada.

“Mercedes Milá era peor fuera las cámaras”

La concursante del reality ha regresado a la palestra para dar a conocer cómo es la presentadora en las distancias cortas. No todo es lo que muestran las cámaras y ya lo que se emitía escandalizaba a propios y extraños. La catalana no tenía pudor alguno y además de mostrar su lencería en muchas de sus galas, también sobrepasaba límites al tontear con los guapos oficiales de cada edición de ‘Gran Hermano’ que conducía. Un clásico. Ahora no estaría tan bien visto como antaño.

“Tú pon a Mercedes Milá en el día de hoy haciendo todo lo que hacía con los chicos. Haciéndoles tocar un pecho, besarles en la boca… estaría totalmente prohibido. Te voy a decir una cosa y te voy a pedir que me creas: Mercedes es muchísimo peor fuera de cámaras que delante”, sentenciaba a modo de aperitivo. Y es que Sonia Walls pone ejemplos. Por ejemplo, su último enfrentamiento con ella: “Es una pasada. Cosas de ella que yo viví, al final me fui de la gala final por una falta de respeto directa hacia mí. Me dijo ‘vas muy guapa pero siempre con esa cara de lechuga o de vinagre’ y le dije ‘mira lo que tú quieras, pero no te aguanto ni una más”.

Pero una vez entrados en materia y recordando anécdotas en las que Mercedes Milá traspasó límites que ahora serían aún más criticados: “La cosa más disparatada que he visto yo y lo vio mucha gente, porque eso fue el momento que había cinco o seis minutos de publicidad, fue con una peluquera maravillosa que siempre me ayudaba y me acicalaba entre el descanso y después de quitarme los brillos a mí, fue a quitárselos a Mercedes y dijo: ‘después de tocar a Sonia, tú no me tocas a mí’”.

No termina ahí. Sonia Walls también recuerda desprecios y malas maneras hacia otros concursantes de su edición: “Yo tenía una compañera que sufría de obesidad y un compañero que tenía tartamudez y, un día, estamos entrando al comedor y dice, por ahí viene la gorda y el tartamudo, fuera de cámaras. Pero se lo dijo a la cara, no tiene vergüenza. Ella sola se pone en su sitio, la tenías que ver cómo perdía los papeles”, describía a una Mercedes Milá de la que no guarda un buen recuerdo.