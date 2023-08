Mercedes Milá tiene que ser rescatada en el mar: "Podría haber terminado en desastre"

Millones de ciudadanos apuran sus vacaciones de verano en la segunda quincena de agosto y disfrutan de unos días de desconexión y descanso antes de la llegada de septiembre y la vuelta a la rutina. Los famosos no son menos, y muchos comparten los mejores momentos de su estío a través de las redes sociales. En el caso de Mercedes Milá, la periodista ha narrado un angustioso momento que sufrió cuando salió a navegar en barco, y lo que iba a ser un bonito día en el mar terminó convirtiéndose en un tremendo susto.

“La historia de un rescate que podría haber acabado en desastre y por suerte solo ha sido una aventura más”, comienza diciendo la presentadora en su cuenta oficial de Instagram, junto a una serie de fotografías y vídeos que ilustran el incidente. Por lo visto, la pequeña embarcación en la que viajaba se quedó sin gasolina cerca del puerto de Mahón, en Menorca, y tuvo que avisar a un buen amigo suyo para que acudiera al rescate.

Aunque Milá asegura que supo mantener la calma, los nervios fueron a más cuando veía que, arrastrada por la corriente, la embarcación se acercaba a la bocana e incrementaba el riesgo de chocar contra las rocas. Afortunadamente, todo quedó en un susto y su amigo pudo rescatarla a tiempo, remolcando su barco con una lancha.

Lo cierto es que Mercedes Milá no ha sido la primera, ni será la última, en sufrir este tipo de contratiempo, y las estadísticas confirman que la falta de gasolina es uno de los principales problemas por los que se solicita la asistencia de Salvamento Marítimo. En el caso de la presentadora, no se quedó sin fuel por un despiste sino porque, según su testimonio, no había en la estación de repostaje.

Pasado el susto y rescatadas, ella y su sobrina disfrutaron de un merecido helado todavía a bordo del barco. “Gracias por tomar tan bien las riendas de la situación”, le dice a la hija de su hermana.