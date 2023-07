Michael Bolton deslumbra en Starlite con “How am I supposed to live without you”

Michael Bolotin (New Haven, Connecticut; 1953), conocido artísticamente como Michael Bolton, es un cantautor estadounidense que logró gran éxito a mediados de la década de 1980 y a inicios de la década de 1990. Con una trayectoria de más de cincuenta años en la industria del entretenimiento, se destaca por ser uno de los exponentes más populares del soft-rock y la balada romántica estadounidense de esa época.

Desde su álbum debut “Michael Bolotin” en 1975, se ha convertido en uno de los cantautores más exitosos del mundo. Sus logros incluyen la venta de 70 millones de álbumes, ocho álbumes en Top Ten, dos sencillos en número uno de las listas de Billboard y varios premios Grammy. A lo largo de su destacada carrera, ha compartido escenario con verdaderas leyendas de la música de la talla de Babyface, Diane Warren, y Bob Dylan. También escribió canciones para Kenny G, Barbra Streisand, Cher, Kiss, Kenny Rogers, Peabo Bryson, Paul Gillman y Patti LaBelle.

Junto al famoso saxofonista Kenny G, grabó varios éxitos, incluso presentándose en vivo para los premios Grammy, con el tema: "How Am I Supposed To Live Without You".

Ha cantado con famosos artistas de todos los estilos como Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Renée Fleming, Mateo Blanco, Claudio Baglioni, Zucchero, Patti LaBelle, Céline Dion, Ray Charles, Lonely Island, Percy Sledge, Wynonna Judd, y BB King.

El renombrado artista internacional Michael Bolton, ha deleitado a sus fans españoles en su primera actuación en el festival internacional Starlite Occident el pasado viernes 30 de junio. Reconocido mundialmente por su distintiva voz y sus letras conmovedoras, este galardonado cantante y compositor, demostró una vez más por qué es una ya una leyenda en la industria. Un concierto marcado en el calendario de citas del cantautor norteamericano como su único espectáculo en España este año, el cual, además, ha coincidido con el lanzamiento de su muy anticipado nuevo álbum de canciones originales, Spark of Light, su primer trabajo en casi 15 años.

Anoche Starlite Occident vibró con una de las leyendas de la música americana, que regresó a sus raíces interpretando grandes éxitos. El público tuvo la oportunidad de escuchar por primera y única vez en 2023 en un escenario español las nuevas canciones en directo de su recién publicado álbum “Spark Of Light”, como “Beautiful World”.

Desde el momento en que pisó el escenario, el carisma y la energía de Bolton envolvieron a todos los presentes. Con su voz llena de pasión y entrega, cautivó y transportó a la audiencia a un viaje musical inolvidable. Sus éxitos atemporales como “Stand by me”, “When a man loves a woman” o “How can we be lovers” resonaron en el aire, arrancando aplausos y vitoreos. El escenario se convirtió en un espacio de complicidad entre Bolton y el público de Starlite Occident, creando un ambiente cercano y divertido. Los asistentes se sentían parte de algo especial, uniendo sus voces con la del icono estadounidense

El clímax de la noche llegó cuando Bolton interpretó su emblemático tema “How am I supposed to live without you”, acompañado por la voz de Chrissi Poland. El público de Starlite Occident lo recibió coreando con ganas. Su voz y sus letras conmovedoras dejaron una huella en aquellos que tuvieron el privilegio de presenciarlo. Una noche mágica en la que el talento y la pasión se unieron en perfecta armonía, recordándonos por qué la música es capaz de tocar nuestras almas de una manera única.

El despliegue vocal de Bolton, unido a la más avanzada configuración sonora del planeta (el festival boutique es pionero en Europa en implementar el sistema de audio más revolucionario, con 2.864 altavoces, 512 canales digitales de amplificación y 73.600 DSP digitales de control) dotaron de gran espectacularidad a esta cita tan especial. Luces brillantes y juegos de colores bailaron al ritmo de la música, creando una experiencia impactante que complementaba a la perfección la genialidad musical de Bolton.

Ignacio Maluquer, Sandra García-Sanjuán, Brigitte Nielsen, Michael Bolton, Mattia Dessi y Heather Kerzner Starlite Occident

Entre los rostros destacados que disfrutaron de la experiencia Starlite Occident y acompañaron a la fundadora del festival Sandra García-Sanjuán en su palco presidencial, se encontraban la socialité británica y pareja de Bolton, Heather Kerzner; la actriz Briggite Nielsen con su actual marido Mattia Dessi; Marta Martínez-Bordiú y Ana Antic. También asistió al concierto la condesa alemana Gunilla von Bismarck.

Michael Bolton, Sandra García-Sanjuán y Heather Kerzner Starlite Occident

“Estoy muy emocionada de estar aquí en Starlite Occident y poder disfrutar del concierto de Michael Bolton” declaraba Briggite Nielsen, quien más tarde confesaba divertida a quién le había pedido un autógrafo alguna vez: “A Sylvester Stallone, y nos acabamos casando”.

Como cada noche, tras el concierto en el Auditorio Starlite Occident continuó su after party, dando rienda suelta a la diversión en el espacio Sessions. Con un nuevo escenario virtual, envolventes pantallas digitales a lo largo de todo el entorno y la tecnología más avanzada, el público vibró y bailó al ritmo de grandes éxitos del verano de la mano de DJs residentes. El lounge de Starlite Occident es el lugar perfecto para sumergirse por completo en el mejor ambiente nocturno bajo las estrellas.

