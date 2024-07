Miguel Herrán y Celia Pedraza rompen a solo siete meses de ser padres

Miguel Herrán ha anunciado su ruptura con Celia Pedraza mediante sus redes sociales. "Adelantándome a posibles rumores, me gustaría informar que hace un tiempo tanto Celia como yo decidimos que nuestra relación sentimental tomara rumbos diferentes", ha comunicado el actor en sus historias de Instagram sin dar más detalles. Los dos recibieron a su primera hija, María, en enero, solo siete meses atrás.

Historia de Instagram de Miguel Herrán Instagram

Su historia de amor

Miguel Herrán y Celia Pedraza confirmaron su relación también por redes sociales tras varios meses de rumores. Fue durante el Gran Premio de MotoGP de Portugal, celebrado a finales del pasado mes de marzo de 2023, cuando ella hizo pública una fotografía en la que aparecía abrazándose con el intérprete.

Tan solo unos meses más tarde de oficializar su noviazgo, la pareja compartió que esperaban a su primer hijo. "Celia me ha hecho el mayor regalo de mi vida. Vamos a ser padres. Todavía no sabemos nada, solo que de momento está todo perfecto y que tenemos una ilusión que nos cuesta mucho gestionar", escribió el actor en el mes de junio de 2023. Por su parte, la abogada había asegurado en declaraciones recientes que la maternidad era "increíble" y algo que "no cambiaría por nada".

Desde el primer instante tuvieron claro que si era niña se llamaría María, un nombre lleno de significado para Celia. "Siempre me ha gustado. Mi abuela y mi madre se llaman así y lo he tenido siempre clarísimo", contó la actriz por entonces.

Por el momento, la hermana de María Pedraza no se ha pronunciado sobre esta inesperada ruptura.

Tiempos difíciles para Herrán

Herrán ha dado esta noticia solo un mes después de que tuviese un accidente de moto, lo que confirmó Pedraza en un evento de Casa MÓ Bouquet de Multiópticas en mayo. Aunque el golpe no alcanzó grandes dimensiones, el actor de 'La casa de papel' permaneció inactivo y en reposo durante un tiempo y lo peor, fue, según reconoció, no poder coger a su hija en brazos.