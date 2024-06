Momento viral: Travis Kelce se sube al escenario con Taylor Swift

Taylor Swift no deja de sorprender. Durante la interpretación de "I can do it with a broken heart", (que forma parte de su último álbum, "he Tortured Poets Department") ha invitado a subirse al escenario de su "The Eras Tour", junto al resto de bailarines a su novio Travis Kelce. Luciendo un impecable traje de chaqué negro con camisa blanca y sombrero de copa, el jugador de fútbol americano, y novio de la cantante, retoca el maquillaje a su chica. Un momentazo que no ha tardado en volverse viral.

La actuación en Londres arrancó los aplausos de los "swifties" que ven en Kelce un pilar fundamental en la vida de su ídolo, que no es muy dada a exponer su vida pública... salvo a golpe de canción.

Un romántico guiño en el que Taylor Swift, la artista más famosa del último siglo ha decidido compartir el protagonismo con su novio sobre el escenario. ¿Casual, o Kelce acompañará a Swift el resto de gira...? Hay quien ve en el gesto un futuro enlace... Solo el tiempo dirá si suenan campanas de boda o una nueva canción de desamor.