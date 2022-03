El aniversario más triste para Carlos Lozano

Es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla y su nombre siempre permanecerá grabado en el imaginario colectivo, pero, de un tiempo a esta parte, Carlos Lozano se mantiene alejado del foco mediático. Sus últimas polémicas a cuenta de Miriam Saavedra le pasaron factura, y el presentador decidió refugiarse en la sierra madrileña y distanciarse durante una buena temporada de la televisión. Centrado en su familia y seres queridos, esta semana ha hecho frente a una de las fechas más complicadas para él: el aniversario de la muerte de su hermana, María Pilar, que perdió la vida a los 65 años el 12 de marzo del año pasado.

La tía de Luna, la hija que Carlos Lozano tuvo con Mónica Hoyos, falleció víctima de una insuficiencia coronaria en su casa de Arganda del Rey, y a juzgar por las imágenes que se hicieron públicas por aquel entonces, la noticia cayó como un jarro de agua fría sobre toda la familia, que despidió a María Pilar en el cementerio de La Paz de Alcobendas. El dolor se hacía visible en el rostro del presentador, quien estuvo muy pendiente de su madre en todo momento. A la tremenda pena que conlleva la pérdida de una hija, había que sumarle también la reciente pérdida de su marido, el padre de Lozano, que falleció dos años antes.

Carlos Lozano, junto a Arantxa de Benito en una de sus últimas apariciones públicas FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Además, Carlos Lozano tampoco quitó ojo a su sobrina, la hija de María Pilar, muy compungida por la muerte de su madre. Destacó la presencia en el cementerio de Mónica Hoyos, que pese a las tensiones que en su día mantuvo con el presentador, finalmente logró llegar con él a un punto de entendimiento que se ha alargado hasta hoy. La venezolana quiso así mostrar sus condolencias no solo al padre de su hija, sino a la que un día fue su familia política.

La nueva vida de Carlos Lozano

Como se ha comentado anteriormente, el presentador permanece alejado del foco mediático por decisión propia. Tal y como él mismo explicó a LA RAZÓN, ahora vive tranquilamente en una zona rural que le aporta mucha paz y serenidad. “Me estoy haciendo una casa en el campo con un huerto, ganado, cabras, gallinas... Los fines de semana me divierto en Madrid y entre semana me voy al campo solo y aislado, y recargo pilas”, señaló. Eso sí, el exmodelo aseguró que su regreso a la pequeña pantalla se producirá tarde o temprano, dejando caer que ya ha recibido varias ofertas de Mediaset.