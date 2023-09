Muere la abuela de Cristina Porta dos horas después de verla: su triste despedida

Cristina Porta está destrozada y ahora quizá comprenda mejor lo que está atravesando su compañera de plató en ‘Así es la vida’, Alejandra Rubio. Como le ha sucedido a la nieta de María Teresa Campos, la colaboradora se enfrenta a la muerte de su abuela. Se trataba de uno de los pilares fundamentales de su vida y ha perdido la vida este mismo fin de semana, dejándola desolada. Así se lo ha contado a sus seguidores de Instagram, con los que se ha abierto en cuerpo y alma para transmitirles el amor que sentía hacia su abuela. Un sentido homenaje que, como reconoce, le ha costado varios días en poder redactar, pues el dolor que le ha provocado su pérdida aún la mantiene en shock.

“No sabía que ayer era la última vez que me miraste. A las 2h de esta foto te fuiste y siento que me estabas esperando para hacerlo. No fue coincidencia que te dijera algo tan importante para mí tampoco. Como siempre me despedí diciendo ‘Pórtate bien’. ‘Te quiero tanto’”, comienza a escribir la periodista, que reconoce que poco antes de su marcha pudo compartir unos momentos con ella. De hecho, fruto de su última visita, que se produjo dos horas antes del fallecimiento, se hicieron las últimas fotografías juntas. Algunas de ellas las ha compartido ahora con sus emotivas palabras para que sus seguidores puedan conocerla un poco.

“Fuiste la mejor madrina. Y seguiremos dándote trabajo, porque desde allá arriba tienes que seguir cuidándonos. Sé que te fuiste en paz y estás rodeada de aquellos que tanto extrañabas. Y ahora te extrañaremos para siempre. Nunca te olvidaremos. Gracias por esperarme. Te amo mi niña hermosa”, se despedía Cristina Porta de su abuela, con la que sentía un vínculo muy especial y a la que le agradece haber podido compartir sus últimas horas juntas.

Como cabría esperar, esta publicación de tristeza de Cristina Porta ha venido acompañado de un sinfín de mensajes de ánimo y consuelo. La periodista está destrozada por la muerte de su abuela y son muchos los que han querido mostrarle que no está sola en su duelo y que juntos forman una piña, al menos sí en los pasillos de Telecinco, donde son muchos los compañeros que se han volcado con ella. Es el caso de su amigo Jorge Pérez, con el que protagonizó escándalo con Alba Carrillo, que le ha deseado “mucho ánimo Cris, siento mucho vuestra pérdida… un abrazo muy muy fuerte para toda la familia”.