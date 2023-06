Muere Carmen Sevilla: quién fue el gran amor de "La novia de España"

Carmen Sevilla ha fallecido este martes a los 92 años, tras darse a conocer que había sido ingresada en un hospital en estado grave a consecuencia de unas complicaciones en su estado de salud. La actriz pasó sus últimos años en una residencia, ajena al cariño que recibía de parte del público, su familia y demás seres queridos, que la visitaban con asiduidad.

Carmen Sevilla, 1957 Gtres

Su hijo, Augusto José Algueró, se ha mostrado especialmente afectado por la muerte de su madre, aunque se ha ido preparando para este momento desde que se dio a conocer la enfermedad que padecía la actriz. Él es su único heredero, fruto de su matrimonio con Augusto Algueró, con el que se dio el “sí, quiero” el 23 de febrero de 1961 en la Basílica del Pilar en Zaragoza, cuando ella ya era una de las artistas más destacadas del panorama patrio. El cantante consiguió hacerse un hueco en el corazón de Carmen Sevilla entre un montón de pretendientes que morían por sus huesos, desde Yul Bryner hasta Cantinflas, que le regaló un enorme zafiro, aunque ella rechazó el detalle al entender lo que quería a cambio.

Muere el compositor Augusto Algueró larazon

A pesar de sus fuertes convicciones religiosas, entre las que se encontraba la de “el matrimonio es para toda la vida”, Carmen Sevilla terminó separándose del padre de su hijo por sus sonadas infidelidades. “Lo he aguantado todo en mi vida de casada, pero no le voy a perdonar una cosa, y es que me siga dejando en ridículo cuando se pasea por la Gran Vía con la querida de turno”, espetó la actriz al periodista Manuel Román. Entre sus supuestas amantes, se encontraban Bárbara Rey o Mariví Dominguín, prima de Luis Dominguín, padre de Miguel Bosé.

Tiempo después, Carmen Sevilla logró pasar página y rehacer su vida con el que siempre ha considerado el verdadero amor de su vida. Se trata del empresario Vicente Patuel, a quien conoció cuando este se acercó a su camerino tras una actuación. La actriz siempre le agradeció que la hubiera sacado del profundo pozo de pena en el que se encontraba, aunque la obligó a tomar una decisión que hoy se hubiera entendido como machista: o él o su carrera.

Carmen Sevilla se derrumba en el adiós a Algueró larazon

El profundo amor que sentía por Patuel la llevó a renunciar al estrellato que tenía por delante. En esta ocasión, el amor sí duró hasta que la muerte les separó, y fue entonces cuando la artista retomó su vida pública. En 2004 se erigió como presentadora de “Cine de barrio”, programa del que estuvo al frente hasta que comenzaron sus problemas de salud.