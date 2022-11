Norma Duval: “No entiendo al hijo de Carmen Sevilla”

Norma Duval ha pasado unos años muy duros con la muerte de su hermana Carla, a la que continúa teniendo presente todos los días de su vida. Ha cuidado a su madre, que padecía alzheimer, y ha sacado adelante a sus sobrinas que ya son independientes, igual que sus tres hijos. Ninguno de ellos ha buscado la fama y tienen sus vidas organizadas al margen de la popularidad de su madre. La han hecho abuela y la llegada de Valentina, su última nieta, la tiene «loca», como revela a LA RAZÓN. Asegura que nunca retomará su faceta de actriz y de «showwoman» que tantas alegrías la dio. Acaba de casarse, en secreto y por sorpresa, tal y como publicaba ayer la revista «¡Hola!», con el empresario alemán Matthias Khün.

La relación con el ex jugador de baloncesto Marc Ostarcevic, su primer marido y padre de sus hijos, es inexistente; pero, en cambio, mantiene muy buena sintonía con el empresario José Frade del que se divorció hace años. Además, asegura que está muy dolida con Augusto Algueró, el hijo de Carmen Sevilla, al que consideraba uno más en su familia cuando murió la madre a la que llamaba «mami».

¿En que momento vital está?

En uno maravilloso. Tengo una familia estupenda y dos nietos que me hacen muy feliz. Mis hijos y la gente que quiero tienen salud que es lo más importante. Yo pasé el Covid, estuve ingresada, bastante fastidiada, con neumonía bilateral. Por eso doy gracias a Dios de que todos estemos bien.

¿Y con Matthias Klün, con el que se acaba de casar en secreto?

Estoy muy bien con él y eso es lo importante. La boda ha sido una sorpresa para todos.

¿Las segundas, o en su caso terceras, oportunidades son realmente buenas?

Hay que intentar que así sea. Lo importante son los finales felices.

Decía que está feliz, pero ha pasado unos años muy duros...

El fallecimiento de mi hermana Carla me cambió la vida totalmente. Después, la enfermedad de mi madre, a la que he estado cuidando en casa... Sacar adelante a mis sobrinas...No lo he tenido nada fácil, lo he pasado realmente mal. Pero, lo que sí puedo decir es que el balance que hago ahora es positivo.

La actriz Norma Duval FOTO: GJB GTRES

¿Sabe algo de Carmen Sevilla?

Carmen para mí ha sido como una hermana y hemos tenido una relación familiar. Y Augusto (Algueró) se crió con mi hermana Carla. He dicho muchas veces que comprendo a su hijo y que está en todo su derecho en cómo está procesando la enfermedad de su madre. Lo que no entiendo es que con la relación tan importante y de tantos años que hemos tenido no haya ni tan siquiera una respuesta telefónica. Es de lo único de lo que me quejo.

¿No le informa de cómo se encuentra Carmen?

No. A mí me invitó Moncho Ferrer para ir a verla y le dije que no sin el permiso de su hijo. Y respeto esa decisión, pero no entiendo que no me devuelva las llamadas. A Augusto le contraté yo y estuvo trabajando conmigo. No tengo ni idea de lo que pasa por su cabeza, pero me duele que no me diera el pésame cuando falleció mi madre.

¿Volvería al teatro y a montar sus propios espectáculos?

Nunca jamás. No quiero sacrificarme como lo he hecho durante tantos años. Me retiré bien, a una edad estupenda, con éxito y ahí queda lo que hice. He trabajado muchísimo y he tenido la suerte de que mis padres han estado siempre.

¿Y un documental sobre su vida?

No lo sé. Tendría que ser algo que verdaderamente me hiciera ilusión y me convenciera mucho. Ya escribí mis memorias y no me compensa hacer nada más. Estoy en otro momento de mi vida. Hago mis campañas de publicidad y algo de televisión... pero nada más.

Sus hijos se mantienen al margen de su popularidad.

Así lo han querido. Tienen su trabajo y su vida. Y aunque lo hubieran necesitado, tampoco lo hubieran hecho. Somos una familia muy unida en lo bueno y lo malo.

Hizo campaña por el PP en la época de Aznar. ¿Le han ofrecido alguna vez ir en listas electorales?

Nunca he cambiado cromos con nadie ni he tenido carné de ningún partido. Soy una mujer libre y opino lo que quiero.