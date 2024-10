Muere Cissy Houston, madre de Whitney Houston y cantante de soul y góspel

Cissy Houston, madre de la legendaria Whitney Houston, ha fallecido a los 91 años. La matriarca de los Houston se encontraba en cuidados paliativos por el Alzheimer que padecía desde hacía años. "Nuestros corazones están llenos de dolor y tristeza. Perdimos a la matriarca de nuestra familia. Mamá Cissy ha sido una figura fuerte e imponente en nuestras vidas", ha comunicado su nuera Pat Houston. En su mensaje, destaca la "profunda fe y convicción" de la cantante de góspel del grupo Drinkard Four.

Además de ser la madre de la cantante Whitney Houston, era tía de las también artistas Dionne Warwick y Dee Dee Warwick, hijas de su hermana Anne Lee, y prima de la famosa cantante de ópera Leontyne Price. "Su carrera en la música y el entretenimiento permanecerá en nuestros corazones. Sus contribuciones a la música y la cultura populares son incomparables", señala además el comunicado.

Cissy Houston grabó cientos de canciones de todos los géneros, y su voz se incluyó en temas de grandes artistas como Jimi Hendrix o Beyonce. A finales de la década de los 90 logró dos Grammy por "Face to Face" y "He Leadeth Me".

La cantante nació en 1933 en la ciudad de Newark, en Nueva Jersey (EE.UU.) como Emily Drinkard, y era la menor de ocho hermanos. En 1955 se casó con Freddie Garland y tuvo un hijo, Gary Garland, que fue jugador de la NBA. Posteriormente se separó y volvió a casarse en 1957, de cuya relación nacieron Michael, compositor y su asistente, y Whitney Houston.

Whitney Houston y su hija Bobbi larazon

La vida le golpeó fuerte cuando en la década de los 90 tuvo que asumir el problema de adicción de Whitney Houston, que finalmente falleció en 2012, así como también el fallecimiento de su nieta Bobbi Kristina Brown, en 2015.