El desgarrador testimonio del guardaespaldas de Whitney Houston: “La vi en la bañera y entré en pánico”

El guardaespaldas de Whitney Houston ha hablado por primera vez sobre el momento en el que encontró el cuerpo sin vida de la artista, el 11 de febrero de 2012 en la bañera del hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, y lo ha hecho para el tabloide ‘Sunday Mirror’ con motivo del décimo aniversario de su muerte.

Ray Watson, quien fuera su guardaespaldas durante una década, confiesa a dicho medio que quedó devastado tras la muerte de Houston: “Vi a Whitney en la bañera y entré en pánico. No sabría decir si estaba viva o muerta. La saqué del agua y traté de reanimarla. Entonces todo fue una locura. Fue lo peor que me ha pasado en la vida. Nunca lo olvidaré. Nunca”.

La autopsia determinó que la artista se hundió bajo el agua tras sufrir un ataque cardíaco, causado en parte por el abuso continuado de la cocaína, la marihuana y los medicamentos recetados. “A veces, cuando pensaba que estaba drogada, lo adivinaba por su apariencia. Solo la observaba para ver si estaba bien, la observaba más de cerca. Pero nunca la vi consumir drogas, nunca le hablé de drogas y nunca se drogó frente a mí, por respeto. Nunca hablamos de eso y lo dejé pasar”, asegura Watson.

Whitney Houston y su hija Bobbi

El guardaespaldas también también cuenta cómo trató de proteger a la hija de Whitney tras la muerte de su madre: “Bobbi Kristina estaba allí cuando Whitney murió. Estaba atónita, molesta. Pero Bobbi no vio a su madre en la bañera. Ella nunca entró en la habitación. No la dejaría entrar en la habitación. Cuando Bobbi Kristina murió fue tan terrible”, recuerda. Y es que la joven falleció el 26 de julio de 2015, seis meses después de ser hallada inconsciente en el baño de su casa: “Ella no falleció en la bañera, pero su vida terminó allí mismo. Hablé con ella por teléfono la noche anterior. Estaba mal por su madre y era una situación triste. Su madre se había ido y ella estaba perdida mentalmente”.