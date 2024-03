Tamara Gorro, destruida tras la muerte de su abuelo: “No soporto este dolor”

Tamara Gorro está destrozada al tener que decir adiós a uno de los pilares más importantes de su vida: su abuelo. Ingresado en el hospital desde hacía un tiempo, como así había mostrado la propia influencer en sus redes sociales, ha fallecido este sábado 2 de marzo. Así se lo ha dado a conocer ella misma a sus fieles seguidores de Instagram, que suman más de 2 millones: “No soporto este dolor… Te amo yayito mío”, se leía en la última publicación de la colaboradora del programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3, junto a una tierna imagen en blanco y negro junto al hombre que siempre le dio sabios consejos de vida.

“Te has ido yayito, no me sueltes nunca por favor”, añadía sobre la propia imagen junto a tres emoticonos: un corazón blanco, una estrella fugaz y un lazo negro. El dolor de Tamara Gorro en estos momentos es inmenso, pues estaba muy unida a su abuelo, a quien siempre ha reservado un destacado hueco en su vida virtual. Especialmente en los últimos tiempos, cuando su salud comenzó a darles sustos y a ser una preocupación para sus seres queridos, tras numerosos ingresos en el hospital.

Tamara Gorro incluso se instaló durante unos días al lado de su abuelo para ayudarle en todo lo que necesitaba. Lo hizo tras su último ingreso, cuando recibió el alta para descansar en casa. También su abuela estaba malita. Aun así, tenía que retomar su trabajo y quehaceres como madre, lo que después le generó cierto sentimiento de culpa por tener que alejarse de ellos, como así declaró ante sus seguidores: “Sabes que pasa, como llevo todo el día… durante muchos días con el yayo, el hecho de irme hoy a comer, con los peques, porque tengo a los peques, me siento mal. Es como que te vas a disfrutar y no estás cuidándole. Y eso que en mejores manos no puede estar, que esta con la yaya y con mi madre, pero tengo ese sentimiento de culpabilidad, que no os lo podéis imaginar. Y mañana empiezo a trabajar, que tengo que trabajar, pero ese sentimiento…”, se desahogaba con su familia virtual.

Tamara Gorro junto a sus abuelos Instagram

Como cabría esperar, el triste anuncio de la muerte del abuelo de Tamara Gorro ha venido acompañado de un sinfín de mensajes de condolencias y cariño. Entre ellos, muchos rostros conocidos, como es el caso de Albert Rivera, que le decía cuánto lo sentía, además de darle “ánimos y fuerza en estos momentos duros, amiga. El amor que os tenías te ayudará a recordarle siempre”. En la misma línea señalaban Ana Obregón, Edurne, India Martínez, Tania Llasera, Mar Saura, Makoke o Rosa Benito, quien le reconocía que “sí, es un dolor grande, un dolor que no se puede explicar”.