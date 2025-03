Myriam Yébenes: «La estética hoy es hacerse mucho sin que se note»

Nada más escucharla se hace palmario que Myriam Yébenes (Madrid, 1980) no solo ha heredado la firma que su madre, Maribel Yébenes, fundó hace medio siglo, sino también su sencillez, afabilidad, instinto, ambición y pasión por la estética. Una devoción que le ha llevado a celebrar este aniversario con un nuevo centro en México de la mano del centro comercial Palacio de Hierro, referente del lujo en aquel país. En el nuestro, sus clínicas en Madrid y Málaga son sinónimo de innovación y excelencia desde hace décadas. Un prestigio que les ha convertido en centro de referencia para celebridades como Isabel Preysler, Naty Abascal o la mismísima Nicole Kidman. Logros que solo sirven de estímulo para una inconformista Myriam, abogada, economista, enfermera y esteticista: «Yo trabajo 12 y 14 horas diarias, incluidos muchos findes de semana. Y lo hago para dar el mejor servicio posible y porque es lo que más me llena. Por eso digo que nosotros no celebramos los 50 años de existencia. Sino el primero de los próximos 50».

Su madre fundó la empresa en 1984 y la catapultó como referente nacional de la estética de lujo. Tras convertirse en su heredera, ¿qué medallas ya se puede colgar?

Medallas ninguna, al final es una pasión, es un trabajo, es un legado familiar, la parte profesional, la parte emocional, nos gusta cuidar a la gente, dar excelencia e innovación, desde el 2016 que cogí el testigo solo trabajo y trabajo. Primero se inició la expansión nacional y ahora preparamos la internacional.

Primero abrieron centros en Madrid, luego Málaga y ahora México. ¿Tan bien les va el negocio?

Va muy bien, somos una empresa muy sólida, tenemos método propio, protocolos y cosmética propia…En México vamos a abrir nuestra sede entre julio y septiembre en el Palacio de Hierro, que es el centro más lujoso de allí, para trabajar con nuestro concepto. Un concepto que trabaja la medicina estética avanzada sin olvidar la artesanía, con los cinco sentidos, para vivir la parte experiencial. Es un reto abrir en México, conocer la cultura, sus necesidades y dar la excelencia.

Myriam Yébenes Cedida

El negocio de la belleza y el cuidado personal en España supera ya los diez mil millones anuales. ¿Hay un boom del autocuidado?

Lo que hay es un aumento más que un boom, hay más de un 30 por ciento de hombres que se cuidan, más jóvenes, el 40 por ciento de la población lo hace, ya es algo natural. Yo llevo 25 años en el sector, estoy acostumbrada a que la gente se quiera cuidar.

¿Hay tratamientos buenos y baratos para estar bonitos?

Hay muchos tratamientos buenos porque el sector ha avanzado muchísimo. ¿Barato? Hay que tener cuidado con lo barato porque la buena tecnología tiene un precio, hay que cuidar nuestra piel y nuestra cara porque la vamos a tener toda la vida.

Maribel y Myriam Yébenes Gtres

¿Podemos decir que la estética se ha democratizado?

Sí, se ha democratizado, pero no por una cuestión económica. Ahora tenemos más información sobre lo que hay y buscamos soluciones. Nosotros hacemos un diagnóstico 360. Hacemos una revisión completa de estilo de vida de ese paciente. La edad, también la genética, la alimentación, el sueño, el estrés, el tipo de vida, la contaminación, su estado hormonal... No es lo mismo atender a una mujer con menopausia y con estrés que una de 30 años, o un hombre que se acaba de separar. Por eso se personaliza y cada programa es distinto.

Nicole Kidman o Mathew McConaughey están entre su lista ViP, junto con los nacionales Isabel Preysler o Eva González. ¿Qué terapias buscan?

Al final todas las celebridades buscan lo mismo que otra persona, unos con más complejos y otros menos, y con un trabajo muy estresante, que les requiere más rigor para estar jóvenes, o verse bien. A los hombres les preocupan las miradas, las bolsas, la acumulación de grasa en la papada y el abdomen. En el caso de las mujeres, el óvalo facial es el número uno, quieren una piel radiante y luminosa, menos arrugas y más firmeza en brazos y abdomen. Los jóvenes se preocupan por la celulitis y la retención.

En casos de pérdida de mucho peso, como le ha ocurrido a Terelu Campos tras su valiente paso por «Supervivientes», ¿qué soluciones aportan?

No es lo mismo perder 50 kilos que diez. Lo que hacemos es recurrir a recuperadores musculares, a estimulación de colágeno y ver si hay que eliminar más grasa.

Hay una tendencia a una estética con resultados naturales. ¿Con qué aparatología se consigue más con menos?

Este mayo es el Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Dermoestética, ahí voy a hablar de las tendencias. Una es la belleza silenciosa, la naturalidad, nosotros llevamos más de 35 años hablando de naturalidad. La estética hoy es hacerse mucho sin que se note. No queremos cambios que deforman las caras. Por un lado está la tecnología, que no cambia la estructura de la piel, y por otro lado están las infiltraciones, que es la parte de medicina regenerativa. Es muy importante que se usen tecnologías híbridas, con más resultados, menos sesiones y menos dolor, como el láser CO2 con radiofrecuencia simultánea.

¿Los pacientes se suelen dejarse aconsejar?

No solemos encontrar gente muy obsesionada. Luego tienes clientes más perfeccionista. Todos con su tratamiento personalizado.