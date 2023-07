Nagore Robles se sincera sobre Sandra Barneda y su nueva pareja

Ya ha pasado más de un año desde que se dio a conocer que Sandra Barneda y Nagore Robles habían puesto fin a su relación de forma definitiva. Lo anunciaron a través de sus redes sociales, mediante un comunicado en el que también recalcaban que entre ellas seguiría existiendo cariño y respeto: “Deseándonos siempre lo mejor la una a la otra”. Ahora, la que fuera concursante de “Gran Hermano” demuestra que son ex bien avenidas y dedica unas palabras muy amables a la presentadora de “Así es la vida”.

La periodista sale desde hace tiempo con Pascalle Paerell, una bailarina holandesa 15 años más joven que ella, y que también dirige The Fashion Composers, una agencia de modelos con sede en Ámsterdam especializada en danza. Lejos de mostrar resentimiento, Nagore Robles parece desearles lo mejor: “Me alegro mucho por Sandra y por todo lo bueno que le pase, la verdad”.

Eso sí, Robles reconoce que “no he visto sus fotos”, unas imágenes en las que Barneda y su pareja presumen de amor, aunque no tiene duda de que las instantáneas reflejan su felicidad: “Pues es lo que importa. Hombre, guapa es, no va a salir como un coco”.

Sandra Barneda y Nagore Robles Lalo Alvarez GTRES

No es de extrañar que Nagore no haya sido testigo de esta felicidad de Sandra, teniendo en cuenta que, pese a la buena sintonía que intentan mantener, hace tiempo que dejó de seguirla en redes sociales.

Por su parte, Nagore Robles se niega a confirmar o desmentir si ha rehecho su vida, manteniendo así la incógnita sobre su situación sentimental: “He estado en pareja y no te lo he dicho, y ahora que estoy soltera ¿qué hago? ¿te lo digo? No”.

En cualquier caso, parece que Robles atraviesa por un dulce momento, a juzgar por las reflexiones y fotografías que comparte en su perfil oficial de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores.