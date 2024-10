¿Quién es Ptazeta? La rapera “lesbiana de pura cepa” que ha roto techos de cristal

Este lunes regresa ‘El Hormiguero’, con Ptazeta como protagonista indiscutible de la velada. Pablo Motos ha invitado a divertirse a su programa a la rapera, una de las artistas en auge en la música patria, después de hacer mucho ruido en las redes sociales y conquistar al público poco a poco sobre los escenarios con sus temazos. Nacida en 1998 en Arucas, Las Palmas, se formó en música recibiendo lecciones de trompeta, pero pronto entendió que su verdadero instrumento era su propia voz y sus afiladas letras en peleas de gallo en las que fue haciéndose cada vez un mayor hueco. Un mundo reservado para hombres en el que ha roto barreras, especialmente cuando lanzó ‘Mami’, una colaboración con Juacko que cuatro años después atesora más de 30 millones de reproducciones. Y desde ahí no ha parado, lanzando canciones con Bizarrap, Nicki Nicole, Lola Índigo, Omar Montes, Chanel, entre otros muchos.

Su primer disco salió al mercado hace dos años, ‘The party en la casa’, siendo un éxito que le allanó el terreno para probar suerte con un segundo trabajo de estudio, que se publicó este verano. Sobre ‘Gorgona’ hablará con Pablo Motos, siendo esta la primera vez que se aventura al programa, donde hablará sobre su éxito profesional, mientras el público se hace más y más preguntas sobre su intimidad. Por ejemplo, una cuestión recurrente es de dónde viene su nombre artístico, pues realmente ella fue bautizada hace 26 años como Zuleima del Pino González González que, como nombre de rapera no tiene gran recorrido. De ahí que optó por una fusión que le llevó a denominarse Ptazeta al unir: “Pta de peta y zeta de Zuleima”, un resultado que considera perfecto para acompañar su música, pues “me da la sensación de una explosión, así como la música trap”.

Los cantantes Ptazeta y Omar Montes Cortesía

Otra de las cuestiones que suelen llegar a la mente del espectador cuando se encuentra con un personaje nuevo comenzando a despuntar es sobre su vida más personal. La joven artista tampoco tiene reparo alguno en abrir esta parcela de su intimidad al mundo, todo lo contrario, ha entendido el poder que tiene para romper barreras y defender los derechos del colectivo LGTBIQ+ del que forma parte: “Soy lesbiana de pura cepa”, sentencia con orgullo. De hecho, se dio a conocer por una canción en la que canta a las mujeres, siendo mujer, algo nunca visto en el mundo del rap: “Yo soy mujer, me siento orgullosa de mi sexualidad y estoy preparada para romper todas las barreras”, asegura la joven, que está logrando lo que se ha propuesto, abriendo paso a otras mujeres y planteando la homosexualidad en peleas de gallos, un territorio no siempre afín. Cada vez más gracias a ella o Arkano, por ejemplo.

La cantante Ptazeta Cortesía

Ptazeta tiene pareja o al menos así lo aseguraba recientemente en una entrevista concedida al podcast ‘Somos Kapra’. Aunque no tiene ningún problema en hablar de su orientación sexual, sí que establece límites a la hora de hablar sobre su novia, a quien prefiere mantener en un discreto segundo plano. No ha dicho cómo se llama y tampoco quiso dar pistas que pudiesen ayudar a los más avispados a dar con su identidad. Está siendo una relación muy intensa, aunque aún lleven poco tiempo, pues en la entrevista incluso llegó a hablar de su deseo futuro de ser madre. Eso sí, a sus 26 años y toda una prometedora carrera sobre los escenarios por delante, seguramente no entre en sus planes más inmediatos. Antes seguirá comiéndose el mundo y rompiendo moldes. Algo que casi hace desde la casa de Guadalix de la Sierra, al presentarse al casting de ‘Gran Hermano’ teniendo la firme convicción de que se llevaría el maletín a casa si le diesen la oportunidad.