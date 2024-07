Neymar sorprende al publicar fotos de su tercera hija, fruto de una infidelidad a Bruna Biancardi

Neymar ha sorprendido a sus seguidores: el jugador ha publicado en su cuenta de Instagram fotografías del nacimiento de su hija, Elena, que nació el 3 de julio. Se trata de su tercera hija, que es fruto de una infidelidad a su actual pareja, Bruna Biancardi con la modelo Amanda Kimberly. Esta noticia llega solo nueve meses después del nacimiento de Mavie, su primera hija con Biancardi. Las imágenes compartidas por Neymar en redes sociales muestran momentos muy tiernos en los que su hijo mayor, Davi Lucca, de 12 años-que tuvo con Carolina Dantas-, contempla y sostiene a su nueva hermana.

Por su parte, Amanda, que aúna en su cuenta de Instagram a más de 800 mil seguidores, ha dado dar las gracias a sus seres queridos y al equipo médico que la han atendido: “No tengo palabras para cada una de las personas que han estado a mi lado en el momento más importante de mi vida”, ha escrito. Sin embargo, no ha hecho ninguna referencia al padre de su hija.

Neymar y Bruna Biancardi, una historia de infidelidades, idas y venidas

Bruna Biancardi hizo oficial su separación de Neymar en noviembre de 2023: "Este es un asunto particular, pero, como diariamente, me vinculan a noticias, suposiciones y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie", escribió Biancardi en su cuenta de Instagram. Esta ruptura fue anunciada después de que la prensa divulgase supuestas infidelidades el futbolista y este posteriormente también usase sus redes sociales en junio de 2023 para pedirle perdón públicamente a la que ahora es su expareja.

"Bru, hago esto por vosotros dos y por tu familia”, comenzó expresando el en el post: “Vi cuánto te expusieron, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué contigo. Me atrevo a decir que cometo errores todos los días, dentro y fuera del campo. Pero mis errores en mi vida personal los resuelvo en casa, en mi intimidad, con mi familia y amigos...", agregó.

Posteriormente, el brasileño lamentó que un asunto privado se hiciese público y afirmó que esto fue lo que le llevó a disculparse ante sus más de 200 millones de seguidores: "Todo esto llegó a una de las personas más especiales de mi vida, la madre de mi hijo. Alcanzó a su familia, quien hoy es mi familia. Alcanzó su intimidad en un momento tan especial que es la maternidad. Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública”, expuso.

El futbolista concluyó declarando su amor hacia Biancardi: ”Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá. Siempre nosotros, te amo”, concluyó. Pese a que la modelo lo perdonó y en octubre anunciaron la llegada de Mavie, solo un mes después, decidieron poner fin a su unión sentimental. Neymar y la influencer estuvieron juntos desde 2021, pero tuvieron separaciones temporales en ese periodo por los supuestos casos de infidelidad del jugador.