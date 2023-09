La novia de Neymar estalla al conocer otra infidelidad a un mes de dar a luz

La historia de amor en la que muchos creían que vivía Neymar está a punto de terminarse con un final inesperado. Bruna Biancardi, su novia, que está embarazada de ocho meses, no es la única mujer por la que el futbolista brasileño bebe los mares. Al menos eso es lo que se mostraría en un vídeo que se acaba de publicar y en el que aparece en compañía de dos mujeres de fiesta y en actitud más que cariñosa. Como el escándalo ya es internacional, la embarazadísima novia no ha tenido reparo alguno en estallar también en público para dejar todo bien claro. Y es que parece que se ha cansado ya de las infidelidades del padre de su futuro hijo, el cual está a falta de unas semanas por nacer.

“Soy consciente de lo que pasó y nuevamente estoy decepcionada”, escribía la novia de Neymar en sus redes sociales. El dolor es inmenso, pero la decepción es mayor, lo que le hace tener que seguir adelante y no dejarse hundir por la situación. Especialmente ahora que tiene que pensar también en el porvenir de la vida que va a traer al mundo: “En la recta final de mi embarazo mi enfoque y preocupación se dirigen exclusivamente a mi hija”, confiesa la joven modelo en influencer. Por ahora no ha tomado una decisión en firme sobre su futuro junto al deportista, o al menos no ha querido entrar en detalles con sus seguidores en este momento. “Eso es todo en lo que voy a pensar por el momento. Gracias por vuestros bonitos mensajes”.

En su mente tan solo está ahora tener por fin a su hija en brazos. Sin embargo, lo tendrá difícil, porque las imágenes del vídeo de Neymar junto a otras dos mujeres se le reproducen en la mente contantemente. También el hecho de que sea de dominio público está dificultando la tarea de calmar su ansiedad. Al menos sus seguidores se han volcado en darle buenos consejos, animarla en estos momentos convulsos y, por supuesto, poner al futbolista a caer de un guindo con mensajes cargados de insultos.

Neymar y Bruna Instagram

Los fans de Neymar y de Bruna Biancardi recriminan al futbolista que haya sido supuestamente infiel a su novia embarazada de ocho meses. Pero también que no ha aprendido de los errores del pasado y que por no valorar a quien tiene a su lado va a echar a perder lo mejor que tenía. Y es que el pasado mes de junio ya pedía perdón por otra infidelidad y lo hacía públicamente para subsanar el escándalo público ocasionado: “Justificar lo injustificable. No era necesario, pero te necesito en nuestra vida… He visto lo mucho que has sufrido y lo mucho que quieres estar a mi lado. Y yo al tuyo. Me equivoqué, cometí un error”, suplicó. Después ha vuelto a las andadas.