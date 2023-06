María José Campanario rompe su silencio en el último "Sálvame" de la historia: "Me da mucha pena"

"Sálvame" se está despidiendo por todo lo alto en su último programa. Después de más de 14 años en emisión, el espacio de las tardes de Mediaset llega a su fin por todo lo alto y está viviendo una de las tardes más emotivas de toda la historia. Pero antes de decir adiós, han querido rendir homenaje a personas que han sido muy importantes para el programa, tanto para bien como para mal.

Después de rendirle un emotivo homenaje a Jorge Javier Vázquez, el capitán del barco durante tantos años, y que no ha estado presente en la gran fiesta de despedida, "Sálvame" se ha puesto en contacto con algunos detractores que, en su día, fueron grandes protagonistas del espacio. Desde redacción, han invitado a que asistieran al último programa a Jesulín de Ubrique, Olvido Hormigos, Rosa Benito, Ángel Garó, María Jesús Ruiz o Raquel Bollo, y todos les han colgado el telefóno, declinando la invitación.

Ya sabíamos todos que esta tarde iba a ser histórica, pero nadie podría imaginar que María José Campanario intervendría en "Sálvame" en el último programa, rompiendo con su retiro mediático. La mujer de Jesulín de Ubrique nunca se ha sentido bien tratada por el programa, pero en esta ocasión se ha mostrado de lo más amable con el redactor que le preguntaba al otro lado del teléfono. "Tampoco te creas que me alegro", ha dicho cuando el periodista le ha recordado que se quedan sin programa. "Lo siento mucho por la gente que se va a quedar sin trabajo, eso no le puedo alegrar a nadie. De verdad que lo siento mucho", recalca.

Algo menos habladora se ha mostrado cuando se le ha preguntado si quiere enviar un mensaje a Belén Esteban: "No tengo que mandar un mensaje a nadie, si lo hago es de otra manera. En general, me da pena que mucha gente se quede sin trabajo. Cualquier persona que tenga corazón no puede alegrarse".