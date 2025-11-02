La nueva vida en el sur de Gran Canaria de Isabel Pantoja

En apenas unos días, Isabel Pantoja se ubicará en el sur de Gran Canaria para iniciar una nueva vida, hasta que se traslade definitivamente a la República Dominicana. Según cuenta el periodista Kike Calleja, la tonadillera está muy ilusionada con este proyecto vital. En las islas cuenta con apoyos importantes que la recibirán con los brazos abiertos. Entre ellos, su sobrina Anabel.

A su lado, fidelidad absoluta, su hermano Agustín, mente pensante en la trayectoria personal y profesional de la artista. Es el más incondicional, el que toma las mayores decisiones, algunas muy criticadas.

Isabel se marcha de la Península sin arreglar los desafueros con sus dos hijos, que conocen los pormenores del traslado geográfico por la prensa. No hay arreglo posible por lo que se ve. En el futuro de la Pantoja, de momento, no tienen cabida Isa y Kiko.

La tonadillera Isabel Pantoja, acompañada de su hermano Agustín, a su salida de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) con un permiso ordinario de seis días. José Manuel Vidal Agencia EFE

Además, de todos es conocido que Agustín y sus sobrinos se llevan mal desde hace años, y, desgraciadamente, la cantante se ha decantado por el hermanísimo por encima de sus vástagos.

Regreso a la música

Otra novedad es que la todavía habitante de "Cantora" está grabando las canciones que compondrán un disco que verá la luz, casi con toda seguridad, a finales de diciembre o principios de enero. Un proyecto ilusionante que supone el reencuentro musical con sus miles de fans, que no entienden el silencio profesional de su artista favorita.